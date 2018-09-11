Ура! Интерактивное шоу Бориса Грачевского «ЕРАЛАШ» едет в Таллинн

31 октября, 19:00 в столичном Центре Русской Культуры пройдет уникальное интерактивное шоу со зрителями, где Борис Грачевский вовлекает в общение и игру детей, и их родителей.

Гостей шоу ждет яркое шоу, веселые шутки, приятные сюрпризы, игры со зрителями, забавные истории о съемках киножурнала. На полюбившихся историях выросли целые поколения людей, теперь и их дети до сих пор ежедневно смотрят новые выпуски киножурнала на телеэкранах. В финале все пришедшие увидят самые последние, премьерные сюжеты журнала «Ералаш».

Приходите на шоу и узнайте самые веселые истории от папы «ЕРАЛАША» - человека, который открыл миру имена многих известных сегодня талантов (Сергей Лазарев, Глюкоза, Юлия Волкова, Влад Топалов и мн др).

Всех детей ждут подарки. Семейные и детские билеты по специальной цене! Продолжительность мероприятия – 1,5 часа без антракта. Больше информации найдете ЗДЕСЬ!

ФОТО: Pressifoto

История детского юмористического журнала «Ералаш» началась с киножурнала для детей «Фитилек». С предложением создать такой киножурнал (по аналогии с названием другого киножурнала «Фитиль») выступила режиссер Алла Сурикова, которая сняла сняла всего два сюжета. Со временем Сурикова идею «Фитилька» забросила.