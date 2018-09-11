Ура! Интерактивное шоу Бориса Грачевского «ЕРАЛАШ» едет в Таллинн

«Мальчишки и девчонки! А также их родители! Веселые истории увидеть, не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш! Веселые истории в журнале «Ералаш»!» Эта замечательная заставка к популярному детскому киножурналу знакома миллионам людей во всем мире.
31 октября, 19:00 в столичном Центре Русской Культуры пройдет уникальное интерактивное шоу со зрителями, где Борис Грачевский вовлекает в общение и игру детей, и их родителей.
Гостей шоу ждет яркое шоу, веселые шутки, приятные сюрпризы, игры со зрителями, забавные истории о съемках киножурнала. На полюбившихся историях выросли целые поколения людей, теперь и их дети до сих пор ежедневно смотрят новые выпуски киножурнала на телеэкранах. В финале все пришедшие увидят самые последние, премьерные сюжеты журнала «Ералаш».
Приходите на шоу и узнайте самые веселые истории от папы «ЕРАЛАША» - человека, который открыл миру имена многих известных сегодня талантов (Сергей Лазарев, Глюкоза, Юлия Волкова, Влад Топалов и мн др).
Всех детей ждут подарки. Семейные и детские билеты по специальной цене! Продолжительность мероприятия – 1,5 часа без антракта. Больше информации найдете ЗДЕСЬ!
История детского юмористического журнала «Ералаш» началась с киножурнала для детей «Фитилек». С предложением создать такой киножурнал (по аналогии с названием другого киножурнала «Фитиль») выступила режиссер Алла Сурикова, которая сняла сняла всего два сюжета. Со временем Сурикова идею «Фитилька» забросила.
Аналог взрослого популярного киножурнала «Фитиль» решили возродить Александр Хмелик и Борис Грачевский и сделали свой киножурнал, основная идея которого заключалась в том, чтобы снимать сюжеты о детях и для детей, делать веселые, озорные истории и вместе с тем ненавязчиво воспитывать юных зрителей и их родителей. Киножурнал назвали «Ералаш». Название придумала дочка Александра Хмел