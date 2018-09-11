Бывшая «мисс Вселенная» умерла в возрасте 45 лет

После того как Челси сообщили страшное известие, она отправилась в дом своей матери в Пенсильвании, где пробыла до самой смерти в субботу, 8 сентября. Семья рассказала, что собирается устроить гражданскую панихиду в октябре.

По словам родственников, Челси Смит была единственной мулаткой, которая выиграла все три короны в США. В 1994 году девушка стала победительницей в конкурсе округа Галвестон, затем приобрела титул «мисс Техас», а потом и «мисс США». А в 1995 году ей достался главный и заветный приз — корона победительницы конкурса «Мисс Вселенная».