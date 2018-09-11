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  • «Нельзя переходить грань». Гендиректор Ленинки оценил фото Дапкунайте на столе

«Нельзя переходить грань». Гендиректор Ленинки оценил фото Дапкунайте на столе

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ФОТО: скриншот

Гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда после появления в соцсетях фотографии, на которой Ингеборга Дапкунайте стоит на столе в читальном зале, прокомментировал поведение актрисы. По мнению Дуды, такие фотосессии привлекают внимание аудитории, но нельзя переходить грань.

"Всё-таки необходимо уважать наши ценности и традиции, и слишком эпатажные фотосессии или фуршеты в читальных залах не должны быть обычным явлением", — цитирует "Дождь" гендиректора Ленинки.

При этом он добавил, что, как мужчине, фотография Дапкунайте на столе ему очень приятна, однако "у любого работника библиотеки она может вызвать чувство досады и непонимания".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ingeborga Dapkūnaite (@d.ingeborga) on

"Не думаю, что это был злой умысел или неуважение", — добавил Дуда и извинился перед теми, кому не понравился эпатаж актрисы.

Напомним, фото Дапкунайте, забравшейся на стол в читальном зале Ленинки, шокировало некоторых писателей и книголюбов, а другие, наоборот, не увидели в снимке ничего крамольного.

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