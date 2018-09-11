«Нельзя переходить грань». Гендиректор Ленинки оценил фото Дапкунайте на столе

"Всё-таки необходимо уважать наши ценности и традиции, и слишком эпатажные фотосессии или фуршеты в читальных залах не должны быть обычным явлением", — цитирует "Дождь" гендиректора Ленинки.

При этом он добавил, что, как мужчине, фотография Дапкунайте на столе ему очень приятна, однако "у любого работника библиотеки она может вызвать чувство досады и непонимания".

"Не думаю, что это был злой умысел или неуважение", — добавил Дуда и извинился перед теми, кому не понравился эпатаж актрисы.