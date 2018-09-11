«Слезы моей семьи — самое страшное»: певица Настя Кудри рассказала о жизни после рокового ДТП, из-за которого лишилась пальцев

До недавнего времени фанаты 21-летней Насти Кудри и не догадывались, через какие невзгоды ей пришлось пройти. Пару месяцев назад девушка попала в серьезное ДТП в Ницце: она не справилась с управлением, и ее автомобиль слетел вниз по скале, пишет Woman.

Певица сильно травмировала правую руку, и медикам пришлось ампутировать ей два пальца. В начале сентября Настя наконец прервала молчание и рассказала поклонникам о своей травме. «Я восхищаюсь всеми, кто не сдался и не утратил веру в себя! Я понимаю, что это за боль. И я говорю не только про физическую составляющую. Лично для меня самое страшное было видеть слезы моей семьи», — написала Кудри в Instagram. Артистка философски относится к тому, что с ней случилось.