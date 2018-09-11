Вот куда она пропадала! Фанаты обвинили Гомес в пластике после фото с декольте

На снимках загорелая брюнетка расположилась с коктейлем на кожаном диване в весьма горячем наряде. Девушка надела чёрный топ без бретелек, который сидел очень тесно, и бюст эффектно возвышался над полоской чёрной материи. У поклонников невольно возникли вопросы насчёт пышных форм девушки.

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По их мнению, раньше Селена не могла похвастаться такими размерами и причина здесь не в пушапе, а в пластике. Фанаты решили, что ещё одна звезда прибегла к помощи пластических хирургов в погоне за броской внешностью.

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"Так вот куда она пропадала. Восстанавливалась после операции на груди", — заявил один из поклонников. Девушка и правда в последние несколько месяцев редко обновляла профиль. Но, возможно, это время ушло на подготовку нового альбома, который, по словам Селены, наконец закончен, пишет Mirror.

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Грудные имплантаты?

Это не Селена Гомес

Но многие встали на защиту девушки: делали ей комплименты и просили оставить в покое её внешность. А один из подписчиков настолько впечатлился, что вспомнил бывшего парня Селены Джастина Бибера и предположил, что тот должен теперь кусать локти, потеряв такую красавицу.