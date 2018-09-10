Канье Уэст шокировал фанатов новым клипом для Pornhub

В ролике Уэст и Лил Памп, одетые в странные квадратные костюмы, идут по коридору за актрисой Аделе Гивенс и гримасничают. Звезда в этот момент рассказывает об оргазмах.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст стал креативным директором Pornhub Awards. Дружба Канье и компании Pornhub началась с признания рэпера в эфире ток-шоу Jimmy Kimmel Live. Канье рассказал, что регулярно смотрит порно на их сайте и перечислил любимые категории. В ответ на это откровение Pornhub предложили рэперу сотрудничество.