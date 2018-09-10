Вт, 11.09.2018
Эксклюзивное видео: эстонская делегация вручила участнице «Миссис Россия 2018» королевский подарок! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Канье Уэст шокировал фанатов новым клипом для Pornhub

Канье Уэст шокировал фанатов новым клипом для Pornhub ВИДЕО!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Kanye West

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Популярный американский рэпер Канье Уэст выпустил новый клип на песню "I Love It", записанную совместно с Лил Пампом. Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников.

Как отмечает издание Korrespondent.net, презентация видео состоялась на церемонии вручения наград Pornhub, которую срежиссировал Уэст.

В ролике Уэст и Лил Памп, одетые в странные квадратные костюмы, идут по коридору за актрисой Аделе Гивенс и гримасничают. Звезда в этот момент рассказывает об оргазмах.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст стал креативным директором Pornhub Awards. Дружба Канье и компании Pornhub началась с признания рэпера в эфире ток-шоу Jimmy Kimmel Live. Канье рассказал, что регулярно смотрит порно на их сайте и перечислил любимые категории. В ответ на это откровение Pornhub предложили рэперу сотрудничество.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ