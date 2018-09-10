Feduk — популярный российский рэпер, композиции которого неизменно становятся хитами среди фанатов музыки такого жанра. Творческая биография этого исполнителя — отличный пример целеустремленности и любви к тому, чем он занимается. Возможно, именно эти слагаемые и принесли молодому человеку столь сумасшедшие успех и популярность.

В 2017-м исполнитель записал очередной альбом, назвав его «F&Q». Поклонники рэпа и музыкальные критики сходятся на том, что это лучшая пластинка в карьере Федора. Песни «Акварель» и «Я хочу летать» уже успели стать настоящими хитами.

Следующий успех Федора связан с другим рэпером, Элджеем. Молодые люди познакомились в 2014 году. В то время Элджей еще жил в Новосибирске. Когда же исполнитель перебрался в столицу, Feduk сразу предложил другу исполнить что-нибудь вместе. Так родилась композиция «Розовое вино».

Песня моментально стала хитом, завоевав и всевозможные хит-парады и чарты, и сердца поклонников. По признанию Федора, эту композицию он исполняет минимум дважды на каждом концерте — настолько песня полюбилась поклонникам исполнителя.

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