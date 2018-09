Беременная Елизавета Боярская обнародовала свои свежие снимки

View this post on Instagram

Открыли 74ый Сезон!!! Так всегда, сначала ждёшь отпуска, а потом ждёшь встречи со своими друзьями, коллегами, учителями. И всегда ощущение, что не расставались. Напутствия, планы... И конечно же, не могли не вспомнить про сегодняшнюю дату, 8 сентября,- День памяти жертв Блокадного Ленинграда, почтили минутой молчания. Потом первая репетиция ииии понеслась! С Богом! Пусть сезон будет интересным и, как у нас говорят, содержательным!!! #мдт #открытиесезона #tousjewelry #tousrussia #touslovers