Беременная Елизавета Боярская обнародовала свои свежие снимки

32-летняя Елизавета Боярская, которая скоро станет мамой во второй раз, опубликовала фотографии с мероприятия.

Поклонники отметили, что во время беременности актриса похорошела. «Лиза ещё краше стала», «Какая вы красивая», «Животик на последнем фото», «Невообразимая красота», «Красавица», «Похорошела», «Беременность к лицу», «Вы такая красивая!», «Самая красивая, выделяешься», «Лиза выделяется среди всех своей яркостью!», «Вы выделяетесь своей улыбкой!» — пишут они.