Беременная Елизавета Боярская обнародовала свои свежие снимки

В Малом Драматическом театре в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие нового сезона.
32-летняя Елизавета Боярская, которая скоро станет мамой во второй раз, опубликовала фотографии с мероприятия.
Поклонники отметили, что во время беременности актриса похорошела. «Лиза ещё краше стала», «Какая вы красивая», «Животик на последнем фото», «Невообразимая красота», «Красавица», «Похорошела», «Беременность к лицу», «Вы такая красивая!», «Самая красивая, выделяешься», «Лиза выделяется среди всех своей яркостью!», «Вы выделяетесь своей улыбкой!» — пишут они.
На сцене МДТ дочь Михаила Боярского занята в постановках «Вишневый сад», «Гамлет» и «Коварство и любовь.
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Открыли 74ый Сезон!!! Так всегда, сначала ждёшь отпуска, а потом ждёшь встречи со своими друзьями, коллегами, учителями. И всегда ощущение, что не расставались. Напутствия, планы... И конечно же, не могли не вспомнить про сегодняшнюю дату, 8 сентября,- День памяти жертв Блокадного Ленинграда, почтили минутой молчания. Потом первая репетиция ииии понеслась! С Богом! Пусть сезон будет интересным и, как у нас говорят, содержательным!!! #мдт #открытиесезона #tousjewelry #tousrussia #touslovers