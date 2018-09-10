Важная информация для тех, кто собрался на концерт «Алисы» в Таллинне

Уже в эту субботу, 15-го сентября, в столичном клубе ROCK CAFE состоится концерт группы «Алиса».
В связи с тем, что интерес к выступлению группы высокий, организаторы концерта, компания Jurban Artist Management, распространяют следующую информацию.
Уважаемые гости концерта группы «Алиса», официально объявляем расписание мероприятия:
в 20.00 - открываются двери клуба ROCK CAFE (Tallinn, Tartu mnt. 80D).
Для вас играет диск-жокей - Русский рок - лучшие и любимые хиты.
Группа «Алиса» выйдет на сцену в районе 22.00, но не позже 22.30. Концерт продлится не менее двух часов, в ходе которого будут исполнены все нетленные хиты коллектива.
Информация согласована с дирекцией артиста и является абсолютно достоверной.
Обращаем внимание, что для обладателей билетов категорий VIP и VIP Special предусмотрен отдельный вход в клуб, который обозначен маркой VIP. Если у вас на руках билет в партер клуба, просим использовать следующий вход. Мы рекомендуем приходить в клуб заранее, чтобы избежать длительного ожидания в очереди ко входу.
Желаем вам приятного концерта, хорошего вечера в компании любимой группы!
С глубоким уважением ко всем почитателям качественной, живой музыки,
команда Jurban Artist Management.
Мы вместе!