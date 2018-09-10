Важная информация для тех, кто собрался на концерт «Алисы» в Таллинне

В связи с тем, что интерес к выступлению группы высокий, организаторы концерта, компания Jurban Artist Management, распространяют следующую информацию.

Уважаемые гости концерта группы «Алиса», официально объявляем расписание мероприятия:

в 20.00 - открываются двери клуба ROCK CAFE (Tallinn, Tartu mnt. 80D).

Для вас играет диск-жокей - Русский рок - лучшие и любимые хиты.

Группа «Алиса» выйдет на сцену в районе 22.00, но не позже 22.30. Концерт продлится не менее двух часов, в ходе которого будут исполнены все нетленные хиты коллектива.

Информация согласована с дирекцией артиста и является абсолютно достоверной.

Обращаем внимание, что для обладателей билетов категорий VIP и VIP Special предусмотрен отдельный вход в клуб, который обозначен маркой VIP. Если у вас на руках билет в партер клуба, просим использовать следующий вход. Мы рекомендуем приходить в клуб заранее, чтобы избежать длительного ожидания в очереди ко входу.

Желаем вам приятного концерта, хорошего вечера в компании любимой группы!

С глубоким уважением ко всем почитателям качественной, живой музыки,

команда Jurban Artist Management.