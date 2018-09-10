Пн, 10.09.2018
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  • «Приду сюда в понедельник...»: На таллиннском пляже появилось странное объявление

«Приду сюда в понедельник...»: На таллиннском пляже появилось странное объявление ФОТО!

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Несколько часов назад в социальной сети Facebook опубликовали фотографию, сделанную на столичном пляже Пиккари. На фото изображено приклеенное к бетонному ограждению объявление от девушки по имени Кайа.

«Привет, Кристьян! Не знаю, почему я не спросила у тебя номер телефона и почему ты не узнал мой. Было бы здорово еще раз увидеться. Приду сюда в понедельник (может быть во вторник) в 19.00. Кайа».

Надеемся, что до Кристьяна дойдет это сообщение!

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