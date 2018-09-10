«Приду сюда в понедельник...»: На таллиннском пляже появилось странное объявление ФОТО!
10 сентября 2018, 14:16
Несколько часов назад в социальной сети Facebook опубликовали фотографию, сделанную на столичном пляже Пиккари. На фото изображено приклеенное к бетонному ограждению объявление от девушки по имени Кайа.
«Привет, Кристьян! Не знаю, почему я не спросила у тебя номер телефона и почему ты не узнал мой. Было бы здорово еще раз увидеться. Приду сюда в понедельник (может быть во вторник) в 19.00. Кайа».
Надеемся, что до Кристьяна дойдет это сообщение!