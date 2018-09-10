Новые зубы и грудь: певица Пелагея резко преобразилась

В последнее время Пелагею редко можно увидеть на телевидении. Также артистка является редкой гостьей различных светских мероприятий. Поэтому каждое появление популярной исполнительницы вызывает ажиотаж среди журналистов и многочисленных фанатов.

ФОТО: кадр с YouTube

Так, накануне, 9 сентября, состоялся показ очередной игры КВН за Летний кубок. В составе жюри оказалась и Пелагея. Артистка появилась перед зрителями в белоснежном кружевном наряде, изюминкой которого стало головокружительно глубокое декольте. На протяжении всего шоу Пелагея заразительно смеялась и подыгрывала участникам.