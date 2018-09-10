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Новые зубы и грудь: певица Пелагея резко преобразилась Смотрите фото!

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ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. APRIL 28, 2013. Singer Pelageya attend the official pre-party of the 2013 Eurovision Song Contest, at the Karlson restaurant. (Photo ITAR-TASS / Vyacheslav Prokofyev)

ФОТО: Prokofyev Vyacheslav / ITAR-TASS

Певица Пелагея оказалась в жюри новой игры КВН, в которой команды боролись за Летний кубок. По мнению особо наблюдательных зрителей, артистка усовершенствовала свою внешность.

В последнее время Пелагею редко можно увидеть на телевидении. Также артистка является редкой гостьей различных светских мероприятий. Поэтому каждое появление популярной исполнительницы вызывает ажиотаж среди журналистов и многочисленных фанатов.

ФОТО: кадр с YouTube

Так, накануне, 9 сентября, состоялся показ очередной игры КВН за Летний кубок. В составе жюри оказалась и Пелагея. Артистка появилась перед зрителями в белоснежном кружевном наряде, изюминкой которого стало головокружительно глубокое декольте. На протяжении всего шоу Пелагея заразительно смеялась и подыгрывала участникам.

По мнению зрителей, артистка сильно изменилась. В частности, народ обратил внимание на побелевшие зубы и увеличившуюся грудь певицы.

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