Финские ученые: вот что должен сделать каждый после досмотра в аэропорту

Процедуры досмотра в аэропортах призваны обезопасить вас, но они вполне могут наградить вас насморком — а то и чем-то похуже. Теперь в список поверхностей, которые, как нам вечно напоминают, буквально кишат микробами (питомцы, сиденья метро, салоны самолетов, банкоматы), можно смело добавлять лотки для вещей на пунктах досмотра в аэропортах, сообщает The New York Times.
Поэтому обязательно мойте руки после досмотра, ведь ученые выяснили, что лотки для вещей в аэропортах содержат больше микробов, чем унитазы!
Эти пластиковые лотки используются на пропускных пунктах во всём мире, и миллионы пассажиров прикасаются к ним, когда кладут туда обувь, ноутбуки, багаж и прочие вещи перед проходом через рентген. А теперь европейские ученые обнаружили, что в лотках обитает множество разных микробов, включая возбудителей простуды.
Ученые из Ноттингемского университета в Англии и Финского национального института здоровья и благополучия взяли мазки с часто трогаемых поверхностей в аэропорту Хельсинки (Финляндия) во время и после часов пик зимой 2016 года. Они выявили следи риновируса (возбудителя простуды) и вируса гриппа А.
Следы были обнаружены на 50% багажных лотков — это самый высокий показатель среди всех изученных поверхностей. На унитазных сиденьях этих вирусов не обнаружено вовсе.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMC Infectious Diseases» и могут помочь усовершенствовать политику борьбы с распространением инфекционных заболеваний в мире.
«Присутствие микробов в окружающей среде аэропорта ранее не исследовалось», — говорит Нина Иконен, специалист по вирусологии в Финском институте.
Она добавляет, что эти результаты помогут внедрить новые технические усовершенствования при планировке и оборудовании аэропортов.
Finavia — компания, управляющая аэропортом Хельсинки, — заявила:
«В аэропортах Finavia все санитарно-гигиенические процедуры соответствуют требованиям органов здравоохранения: все поверхности ежедневно чистятся, а все лотки и т. п. регулярно моются».
Ученые подчеркивают: их выводы не означают, что обнаруженные следы вирусов способны вызывать болезни. Однако другие исследования показывают, что микробы могут жить на разных поверхностях по несколько дней.
Чтобы снизить риск заражения, следует тщательно мыть руки и всегда кашлять только в платок, салфетку или рукав, особенно в общественных местах.