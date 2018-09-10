Финские ученые: вот что должен сделать каждый после досмотра в аэропорту

Поэтому обязательно мойте руки после досмотра, ведь ученые выяснили, что лотки для вещей в аэропортах содержат больше микробов, чем унитазы!

Эти пластиковые лотки используются на пропускных пунктах во всём мире, и миллионы пассажиров прикасаются к ним, когда кладут туда обувь, ноутбуки, багаж и прочие вещи перед проходом через рентген. А теперь европейские ученые обнаружили, что в лотках обитает множество разных микробов, включая возбудителей простуды.

Ученые из Ноттингемского университета в Англии и Финского национального института здоровья и благополучия взяли мазки с часто трогаемых поверхностей в аэропорту Хельсинки (Финляндия) во время и после часов пик зимой 2016 года. Они выявили следи риновируса (возбудителя простуды) и вируса гриппа А.

Следы были обнаружены на 50% багажных лотков — это самый высокий показатель среди всех изученных поверхностей. На унитазных сиденьях этих вирусов не обнаружено вовсе.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMC Infectious Diseases» и могут помочь усовершенствовать политику борьбы с распространением инфекционных заболеваний в мире.

«Присутствие микробов в окружающей среде аэропорта ранее не исследовалось», — говорит Нина Иконен, специалист по вирусологии в Финском институте.

Она добавляет, что эти результаты помогут внедрить новые технические усовершенствования при планировке и оборудовании аэропортов.

Finavia — компания, управляющая аэропортом Хельсинки, — заявила:

«В аэропортах Finavia все санитарно-гигиенические процедуры соответствуют требованиям органов здравоохранения: все поверхности ежедневно чистятся, а все лотки и т. п. регулярно моются».

Ученые подчеркивают: их выводы не означают, что обнаруженные следы вирусов способны вызывать болезни. Однако другие исследования показывают, что микробы могут жить на разных поверхностях по несколько дней.