Любите лузгать семечки? Вот почему это не вредная привычка, а самая полезная в мире!

Вы любите семечки? Очень хорошо, ведь они приносят большую пользу организму, уверяет Doctor Andrei Laslau.
Сердце является одним из самых важных органов в теле человека. Но со временем артерии и кровеносные сосуды забиваются. А семечки подсолнечника содержат аргинин – аминокислоту, которая необходима для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Употребляя семечки, вы очищаете и укрепляете кровеносные сосуды и артерии.
Семена подсолнечника содержат много витаминов, особенно B1 и E, и много минеральных веществ. Кроме того, в ста граммах семечек находится около 270 миллиграммов фитостеринов.
Это соединения, которые встречаются в многих растениях. Их химическая структура очень похожа на химическую структуру холестерина. Их употребление может помочь уменьшить количество холестерина в крови. Кроме того, они укрепляют иммунную систему и защищают от определенных видов рака.
Благодаря всем микроэлементам, которые находятся в семенах подсолнечника, сохраняется здоровье мышечной системы. Семечки также способны предотвращать воспаления и очищать кишечник.
Семена подсолнечника также можно использовать для лечения остеопороза. Они содержат много кальция, магния и фосфора.
Употребление семян подсолнечника рекомендуется в случае повышенной нервозности и головных болей, потому что в них много магния. Медь укрепит волосы, а витамин Е придаст блеск коже, облегчит боль в суставах и предотвратит ранние морщины.