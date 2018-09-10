Любите лузгать семечки? Вот почему это не вредная привычка, а самая полезная в мире!

Сердце является одним из самых важных органов в теле человека. Но со временем артерии и кровеносные сосуды забиваются. А семечки подсолнечника содержат аргинин – аминокислоту, которая необходима для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Употребляя семечки, вы очищаете и укрепляете кровеносные сосуды и артерии.

Семена подсолнечника содержат много витаминов, особенно B1 и E, и много минеральных веществ. Кроме того, в ста граммах семечек находится около 270 миллиграммов фитостеринов.

Это соединения, которые встречаются в многих растениях. Их химическая структура очень похожа на химическую структуру холестерина. Их употребление может помочь уменьшить количество холестерина в крови. Кроме того, они укрепляют иммунную систему и защищают от определенных видов рака.

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Благодаря всем микроэлементам, которые находятся в семенах подсолнечника, сохраняется здоровье мышечной системы. Семечки также способны предотвращать воспаления и очищать кишечник.

Семена подсолнечника также можно использовать для лечения остеопороза. Они содержат много кальция, магния и фосфора.