После потопа на кладбище всплыли гробы: жуткое фото

"Моя подруга – судебный антрополог, она работала с DMORT в Новом Орлеане после урагана Катрина, чтобы помочь идентифицировать тела. Однажды ей привезли гроб, который был покрыт ракушками и грязью. Это было действительно странно, потому что для выращивания ракушек требуется довольно много времени. Так вот девушка знала, что во многих штатах в гроб кладут запечатанную трубку памяти, чтобы в случае чего можно было идентифицировать труп. И вот ей удалось найти эту запись и идентифицировать человека. Оказывается, гроб всплыл во время урагана Одри в 1957 году и оказался в соседней бухте", – написал житель США.