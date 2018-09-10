Как у принца Гарри: в королевской семье Норвегии появилась своя Меган Маркл

С момента зарождения отношений между принцем Гарри и Меган Маркл к персоне теперешней герцогини Сассекской было приковано нездоровое внимание таблоидов. Ведь в мире до наших дней существует стереотип, что «простолюдинки» становятся принцессами лишь в народных легендах и сказках.
Но в последнее время подобный сценарий становится тенденцией. Недавно внебрачный сын кронпринцессы Норвегии, 21-летний Мариус Борг Хойби, закрутил роман с живущей в Лондоне моделью.
До свадьбы-то еще далеко, но пресса уже успела перемыть косточки юной леди.
Как выяснилось, до недавнего времени Джулиана не имела совершенно никакого отношения к высшему свету.
Подобно Маркл, на момент знакомства с Мариусом девушка могла похвастаться только внушительными успехами в модельном бизнесе. Правда, кроме эффектных фотографий в бикини, в портфолио модели также имеются съемки топлес для Playboy.
Когда информация о сотрудничестве с журналом для взрослых появилась в развлекательном еженедельнике Норвегии Se og Hør, монархи вынуждены были нарушить молчание и вмешаться в ситуацию.
Кронпринц Хокон и его супруга Метте-Марит обратились в прессу с заявлением:«Мы знаем Джулиану как трудолюбивую и способную девушку, она не заслуживает подобной славы. Мариус Борг Хейби неоднократно говорил, что не хочет какого-либо проявления внимания со стороны медиа к его личной жизни, и он благодарен прессе Норвегии за соблюдение его пожеланий».
Горячую брюнетку совсем не смущает столь повышенный интерес к ее персоне: девушка продолжает публиковать снимки в провокационных нарядах в своем Инстаграме.
С другой стороны, молодые имеют полное право на личную жизнь, и подобное поведение журналистов расценивается как нарушение неприкосновенности частной жизни 21-летнего юноши. Ведь в 2017 году Мариус Борг Хейби отказался от исполнения общественных монарших обязанностей. Его фото тут же было удалено с официального сайта королевской семьи.
Мариус Борг Хейби родился у кронпринцессы Норвегии Метте-Марит от отношений с Мортеном Боргом еще до того, как она встретила кронпринца Норвегии Хокона. Мариус является пасынком Хокона и единоутробным братом принцессы Ингрид Александры и принца Сверре Магнуса. Хейби не имеет никакого титула, поскольку он не родной ребенок наследного принца.