Как у принца Гарри: в королевской семье Норвегии появилась своя Меган Маркл

Но в последнее время подобный сценарий становится тенденцией. Недавно внебрачный сын кронпринцессы Норвегии, 21-летний Мариус Борг Хойби, закрутил роман с живущей в Лондоне моделью.

До свадьбы-то еще далеко, но пресса уже успела перемыть косточки юной леди.

ФОТО: Junge, Heiko / NTB scanpix

Как выяснилось, до недавнего времени Джулиана не имела совершенно никакого отношения к высшему свету.

Подобно Маркл, на момент знакомства с Мариусом девушка могла похвастаться только внушительными успехами в модельном бизнесе. Правда, кроме эффектных фотографий в бикини, в портфолио модели также имеются съемки топлес для Playboy.

Когда информация о сотрудничестве с журналом для взрослых появилась в развлекательном еженедельнике Норвегии Se og Hør, монархи вынуждены были нарушить молчание и вмешаться в ситуацию.

Кронпринц Хокон и его супруга Метте-Марит обратились в прессу с заявлением:«Мы знаем Джулиану как трудолюбивую и способную девушку, она не заслуживает подобной славы. Мариус Борг Хейби неоднократно говорил, что не хочет какого-либо проявления внимания со стороны медиа к его личной жизни, и он благодарен прессе Норвегии за соблюдение его пожеланий».

Горячую брюнетку совсем не смущает столь повышенный интерес к ее персоне: девушка продолжает публиковать снимки в провокационных нарядах в своем Инстаграме.

С другой стороны, молодые имеют полное право на личную жизнь, и подобное поведение журналистов расценивается как нарушение неприкосновенности частной жизни 21-летнего юноши. Ведь в 2017 году Мариус Борг Хейби отказался от исполнения общественных монарших обязанностей. Его фото тут же было удалено с официального сайта королевской семьи.