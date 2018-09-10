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  • Солистка Serebro выстрелила в иллюзиониста из Таллинна на глазах у изумленных телезрителей

Солистка Serebro выстрелила в иллюзиониста из Таллинна на глазах у изумленных телезрителей Смотрите видео!

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ФОТО: Кадр из видео

Эстонский иллюзионист Александр Замашка стал участником популярного российского шоу «Все, кроме обычного». В этом телевизионном проекте фокусники соревнуются в своем мастерстве.

В первом этапе шоу Александр Замашка впечатлил жюри фокусом с пулей, которую он поймал на лету ртом. Побыть своей ассистенткой иллюзионист из Таллинна попросил солистку группы Serebro Ольгу Серябкину. Певице пришлось выстрелить Александру в голову.

Мастерство эстонского иллюзиониста так впечатлило жюри, что они единогласно пропустили его во второй тур магических соревнований.

«Для меня все было очень натурально! Мне показалось, прямо вау!» – поделилась Серябкина впечатлениями после участия в фокусе Замашки.

Александр Замашка из Эстонии проделал долгий путь: начал показывать фокусы в школе, потом занимался уличной магией и в результате сам сделал себе имя. Александр считает, что каждый должен заниматься своим делом, его дело – иллюзии.

Смотрите видео!

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