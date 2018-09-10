Это страшно! 26-летняя россиянка весит 17 килограммов

К своим 26 годам Кристина Корягина успела получить два красных диплома юриста. Почти год отработав по профессии, она заболела. Сейчас Кристина не работает.

Со своим весом, не превышающим 18 килограммов, она теперь не в состоянии самостоятельно справляться даже с совершенно обычными домашними обязанностями, ее постоянно опекает мама.

Сама Кристина призналась, что не может принимать пищу из-за страха, а попытки помочь себе путем употребления каких-то продуктов вызывают у нее тошноту.

В семье девушки говорят, что первые звоночки будущей болезни прозвучали, когда Кристина училась в школе. В 11-м классе ее вес приближался к 30 килограммам (рост у девушки небольшой). Мама Кристины была тревогу, но своими силами справиться с проблемой у нее не получилось. По словам женщины, при нынешнем весе врачи в Барнауле отказываются госпитализировать ее дочь. Родные девушки обратились к общественности с просьбой помочь собрать нужную сумму для ее лечения, и на их просьбу откликнулись - деньги были собраны.