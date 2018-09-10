Это страшно! 26-летняя россиянка весит 17 килограммов

Печальная история жительницы Барнаула Кристины Корягиной шокировала многих своими последствиями. Молодая женщина заболела анорексией и фактически превратилась в инвалида, сообщает Medikforum.
К своим 26 годам Кристина Корягина успела получить два красных диплома юриста. Почти год отработав по профессии, она заболела. Сейчас Кристина не работает.
Со своим весом, не превышающим 18 килограммов, она теперь не в состоянии самостоятельно справляться даже с совершенно обычными домашними обязанностями, ее постоянно опекает мама.
У Кристины была диагностирована нервная анорексия - при данном заболевании человек отказывается от еды. Усугубляющими факторами при этом становятся стрессовые ситуации, конфликты, нервные расстройства, пониженная самооценка.
Сама Кристина призналась, что не может принимать пищу из-за страха, а попытки помочь себе путем употребления каких-то продуктов вызывают у нее тошноту.
В семье девушки говорят, что первые звоночки будущей болезни прозвучали, когда Кристина училась в школе. В 11-м классе ее вес приближался к 30 килограммам (рост у девушки небольшой). Мама Кристины была тревогу, но своими силами справиться с проблемой у нее не получилось. По словам женщины, при нынешнем весе врачи в Барнауле отказываются госпитализировать ее дочь. Родные девушки обратились к общественности с просьбой помочь собрать нужную сумму для ее лечения, и на их просьбу откликнулись - деньги были собраны.
Дорогие мои!!!! Мы закрываем сбор денег на лечение Кристины❗️❗️❗️ Собрали 110000₽, ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто помог!!! Вы большие молодцы!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Это первый огромный шаг на пути к выздоровлению Кристины!!! Более того, ещё одна хорошая новость!! Врач Я.Г. Голанд из Нижнего Новгорода объявил, что берётся лечить Кристину бесплатно!!! А деньги, которые собрали, будут потрачены на билеты на самолёт для неё и ее мамы, а также на проживание в гостинице рядом с клиникой, чтобы маме и Кристине было недалеко ходить каждый день на лечение. Я также приеду поддержать Кристину и обязательно буду держать вас в курсе того, как будет проходить все!!! Ещё раз спасибо вам всем за огромную радость и надежду, которую вы подарили Кристине в борьбе с анорексией!!!❤️❤️❤️