Даже бюстгальтер видно! Сара Джессика Паркер вышла в свет в наряде с очень глубокими декольте

Пока одни звезды едут на Венецианский кинофестиваль, другие спешат пройтись по красной дорожке фестиваля американского кино в Довиле. Не пропустила его и актриса Сара Джессика Паркер, которая уже дважды появилась перед фотографами. И каждый раз выбирала весьма откровенные наряды!

ФОТО: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Так, для своего первого выхода актриса выбрала блестящее синее платье от Roland Mouret, которое полностью было расшито пайетками. Акцент наряда был сделан на высокий разрез на юбке, который оголял стройные ноги знаменитости, и достаточно глубоком декольте.

ФОТО: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Во второй день Сара Джессика Паркер надела не менее откровенный наряд. В этот раз актриса выбрала переливающееся платье с ошеломляющим декольте.

ФОТО: Jacques BENAROCH/SIPA / Jacques BENAROCH/SIPA

Вырез был настолько глубоким, что все смогли заметить бюстгальтер звезды и светлую кожу без загара — след от купальника.

ФОТО: Jacques BENAROCH/SIPA / Jacques BENAROCH/SIPA

В Сети уже успели прийти к мнению, что смотрелось это очень пикантно.

ФОТО: Jacques BENAROCH/SIPA / Jacques BENAROCH/SIPA