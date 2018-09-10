Даже бюстгальтер видно! Сара Джессика Паркер вышла в свет в наряде с очень глубокими декольте

Сара Джессика Паркер удивила поклонников выбором своих нарядов, ведь декольте в них были рискованные!
Пока одни звезды едут на Венецианский кинофестиваль, другие спешат пройтись по красной дорожке фестиваля американского кино в Довиле. Не пропустила его и актриса Сара Джессика Паркер, которая уже дважды появилась перед фотографами. И каждый раз выбирала весьма откровенные наряды!
Так, для своего первого выхода актриса выбрала блестящее синее платье от Roland Mouret, которое полностью было расшито пайетками. Акцент наряда был сделан на высокий разрез на юбке, который оголял стройные ноги знаменитости, и достаточно глубоком декольте.
Во второй день Сара Джессика Паркер надела не менее откровенный наряд. В этот раз актриса выбрала переливающееся платье с ошеломляющим декольте.
Вырез был настолько глубоким, что все смогли заметить бюстгальтер звезды и светлую кожу без загара — след от купальника.
В Сети уже успели прийти к мнению, что смотрелось это очень пикантно.
А какой образ больше понравился вам?