Вот что происходит с вашим неиспользованным мылом, когда вы покидаете отель

Скорее всего это последнее, о чем вы бы задумывались, покидая отель, пишет Лифтер со ссылкой на Simplemost.

В Соединенных Штатах выбрасывается около миллиона брусков мыла в день. Это число возрастает примерно до 5 миллионов брусков в день, если учесть отели во всем мире. И одна благотворительная организация пытается снова сделать это мыло полезным!

Что происходит со всем, что осталось в отеле?

Компания под названием Clean The World собирает гостиничное мыло, дезинфицирует его, расплавляет и снова пускает его в дело! У них центры в Орландо, Лас-Вегасе, Монреале, а также в Индии и Гонконге.

Компания была основана Шоном Сеплером, который раньше по работе путешествовал почти пять месяцев каждый год. Однажды ночью он спросил у администрации отеля, что будет с его почти нетронутым мылом, которое он использовал только один раз.

«Я позвонил на стойку регистрации и спросил, что они делают с мылом, когда гости выезжают», - сказал он.

Сотрудник отеля сказал ему правду: выбрасывают.

Стоит ли беспокоиться о повторном использовании мыла?

Поскольку Сеплер продолжал изучать технику переработки мыла, он начал вникать и в другие вопросы. Фактически, он обнаружил, что тысячи детей во всем мире ежедневно умирают от болезней, причиной которых Всемирная организация здравоохранения назвала именно отсутствие мыла!

Так появилась компания. Теперь отели могут сотрудничать с ней.

Они также перерабатывают шампуни, кондиционеры и гели для душа, а потом раздают их в приюты для бездомных по всему миру.

Clean The World предоставляет все, начиная от загрузки материалов и заканчивая подготовкой обслуживающего персонала.

И пока их работа имеет огромное значение. Только в прошлом году они разослали колоссальные 400 000 наборов гигиенических средств и изготовили более 7 миллионов брусков переработанного мыла.

Другие организации, занимающиеся тем же вопросом. Сейплер не единственный человек, который обратил внимание на эту расточительную проблему и нашел решение. Самир Лахани создал Eco-Soap Bank, организацию, которая собирает использованные бруски мыла, дезинфицирует их и отправляет в страны по всему миру, в которых этого мыла не хватает.