Девочка хотела разыграть сестру, но поплатилась своей жизнью

Сестры любили прятать вещи друг друга, но кто же знал, что в один момент эта игра может привести к смерти.
В одной британской семье, живущей в Лондоне, произошла ужасная трагедия. Даниэль Марах, которой несколько дней назад исполнилось 17 лет, упала с крыши четырёхэтажного дома при загадочных обстоятельствах. На суицид это было непохоже, так как девочка росла жизнерадостной.
Она была счастливым подростком. Училась хорошо и не пропускала занятия. За что бы она ни бралась, ей всё нравилось делать, - сказал отец погибшей Чарльз Марах.
Отец рассказал, что в тот роковой день Даниэль выглядела взволнованной. Она переживала из-за экзамена и даже отказалась поужинать с семьёй. В итоге весь день она просидела в комнате и лишь к вечеру зашла поговорить в родительскую спальню.
Чарльз вспоминает, что через полчаса сверху раздался звук битого стекла и громкий хлопок. На последнем этаже дома была комната Даниэль и младшей дочери Шоны. В потолке у них имелось маленькое окно, через которое можно было выйти на крышу.
Я услышал непонятные звуки и хлопок. Когда выглянул в окно, то увидел тело Даниэль. Я тут же бросился к ней, стал проверять, дышит ли она. Ребенок получил серьезные травмы
По словам следователей, занимающихся этим делом, на суицид это непохоже. Во-первых, все, кто её знал, рассказывали о ней только самое хорошее. А во-вторых, на крыше был найден мобильный телефон младшей сестры Даниэль.
Отец рассказал следователям, что еще с малых лет Даниэль и Шона любили прятать вещи друг друга. И самой вероятной версией смерти девочки стало то, что она полезла на крышу, чтобы спрятать телефон, но поскользнулась и упала вниз.