Пн, 10.09.2018
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  • Девочка хотела разыграть сестру, но поплатилась своей жизнью

Девочка хотела разыграть сестру, но поплатилась своей жизнью

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Danielle Maragh at a friend's birthday party shortly before her death. A teenager was hiding her younger sister’s mobile phone when she slipped and plunged four floors to her death in a prank gone “horribly wrong." See NATIONAL story NNFALL. Danielle Maragh had climbed through a ceiling sky-light before falling head-first from the roof of her family home three days after her 17th birthday, an inquest heard. “Happy go-lucky” student Danielle had been revising for her driving theory test in the attic room she shared with her then 14-year-old old sister Shauna on the evening of Monday April 9th this year when she fell just before 9pm, the hearing was told. Her father Charles Maragh, 48, told the inquest: “She was quite happy in life, always doing stuff. "She never missed a day at school. She was just a normal teenager really.”

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Сестры любили прятать вещи друг друга, но кто же знал, что в один момент эта игра может привести к смерти.

В одной британской семье, живущей в Лондоне, произошла ужасная трагедия. Даниэль Марах, которой несколько дней назад исполнилось 17 лет, упала с крыши четырёхэтажного дома при загадочных обстоятельствах. На суицид это было непохоже, так как девочка росла жизнерадостной.

Она была счастливым подростком. Училась хорошо и не пропускала занятия. За что бы она ни бралась, ей всё нравилось делать, - сказал отец погибшей Чарльз Марах.

Отец рассказал, что в тот роковой день Даниэль выглядела взволнованной. Она переживала из-за экзамена и даже отказалась поужинать с семьёй. В итоге весь день она просидела в комнате и лишь к вечеру зашла поговорить в родительскую спальню.

Чарльз вспоминает, что через полчаса сверху раздался звук битого стекла и громкий хлопок. На последнем этаже дома была комната Даниэль и младшей дочери Шоны. В потолке у них имелось маленькое окно, через которое можно было выйти на крышу.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Я услышал непонятные звуки и хлопок. Когда выглянул в окно, то увидел тело Даниэль. Я тут же бросился к ней, стал проверять, дышит ли она. Ребенок получил серьезные травмы

По словам следователей, занимающихся этим делом, на суицид это непохоже. Во-первых, все, кто её знал, рассказывали о ней только самое хорошее. А во-вторых, на крыше был найден мобильный телефон младшей сестры Даниэль.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Отец рассказал следователям, что еще с малых лет Даниэль и Шона любили прятать вещи друг друга. И самой вероятной версией смерти девочки стало то, что она полезла на крышу, чтобы спрятать телефон, но поскользнулась и упала вниз.

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