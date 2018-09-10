Спутали с Кудрявцевой! Оскандалившаяся Вайкуле произвела фурор на «Новой волне»

Многие думали, что после нелицеприятных слов о Крыме Лайме Вайкуле закроют въезд в Россию. Однако организаторы международного песенного конкурса «Новая волна» решили, что без артистки обойтись нельзя.

Дело в том, что латвийская дива из года в год была частью этого мероприятия. В этом году Лайма была заявлена в программе, где так и осталась даже после скандала, передает сайт «Комсомольская правда».