Спутали с Кудрявцевой! Оскандалившаяся Вайкуле произвела фурор на «Новой волне»

Появление Лаймы Вайкуле на конкурсе «Новая волна» произвело настоящий фурор. Зрителям было интересно не только посмотреть на выступление артистки, но и услышать ее комментарии по поводу недавнего скандала.
Многие думали, что после нелицеприятных слов о Крыме Лайме Вайкуле закроют въезд в Россию. Однако организаторы международного песенного конкурса «Новая волна» решили, что без артистки обойтись нельзя.
Дело в том, что латвийская дива из года в год была частью этого мероприятия. В этом году Лайма была заявлена в программе, где так и осталась даже после скандала, передает сайт «Комсомольская правда».
64-летнюю Вайкуле поначалу спутали с Лерой Кудрявцевой. Певица прикрепила красивый длинный хвост из искусственных волос и отпустила челку, из-за чего и стала похожа на ведущую.