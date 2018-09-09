«Развела пошлятину»: 55-летняя Дапкунайте шокировала странной выходкой

Известно, что снимок был сделан во время модного показа. Так или иначе, данынй поступок не нашел одобрения отклика у подписчиков Дапкунайте.

Возмущенные пользователи атаковали соцсеть актрисы. Так, одна из ее поклонниц призналась, что если бы фотограф просто сделал снимок знаменитости на улице, то фотография была бы "более легкой".

Комментаторы также отметили, что если на стол в обуви "залезет условная Катя Петрова", то администрация библиотеки предпримет нужные меры. "Развела пошлятину. Эта идея, на мой взгляд, совсем не уместна". – резюмировал один из фанатов актрисы.

Ранее сообщалось об изменениях в личной жизни Ингеборги Дапкунайте. Якобы популярная 55-летняя актриса оформила развод.