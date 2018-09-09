Беременная Таня Терешина не отменила свадьбу, несмотря на измену жениха

По факту ничего ужасающего я не увидела. Мы еще и не то делаем друг при друге. У нас страстные, не совсем стандартные отношения. Ой, ну, дотронулся до ноги? Это так страшно, реально? Высосано из пальца. Ничего больше не смогли снять, потому что ничего и не было. Пьяные мужики некоторые и при своих бабах забываются. Идиотизм все, но это не катастрофа. Причем про эту лохматую я знаю, что она плакала, узнав, что у Олега свадьба. Я все знаю, так как у нас нет таких прям секретов. Девушка просто подсуетилась и думала, что сейчас она провернет свою тупую аферу. Рита, там, где вы учились, я преподавала! Идите лучше занимайтесь своим делом, ковыряйтесь в гнилых ртах, у вас, наверное, это лучше получается, чем разбивать отношения. И да, я же писала, Олег любит ухоженных женщин, а не неряшливых. 16-го у нас свадьба! — написала Терешина в Инстаграме.