Беременная Таня Терешина не отменила свадьбу, несмотря на измену жениха

Более четырех лет Таня Терешина находилась в отношениях с телеведущим Славой Никитиным, у пары родилась дочь Айрис, однако молодые родители расстались. Терешина делилась, что все дела в неуравновешенном характере Никитина, пишет СтарХит.
«Мой бывший мужчина абсолютно не умеет управлять своим гневом. Он психопатичен, неуравновешен, крайне агрессивен, даже стыдно писать насколько! Его совершенно не останавливает наличие рядом ребенка, пожилого человека в лице моей матери и, конечно же, некогда любимой женщины», — рассказывала Таня в Инстаграме.
Некоторое время спустя Терешина представила поклонникам новую любовь — бизнесмена Олега. Счастливых влюбленных не смущала разница во возрасте, которая составляет 16 лет. Через неделю у Тани и Олега состоится свадьба, более того, певица ждет ребенка от любимого мужчины, однако накануне настроение молодой мамы испортило известие об измене жениха.
В Сеть попали фотографии и видео, на которых Олег открыто флиртует с неизвестной блондинкой, более того, девушка не против этого. Терешина не стала молчать и заявила, что не собирается отменять свадебное торжество из-за этого.
По факту ничего ужасающего я не увидела. Мы еще и не то делаем друг при друге. У нас страстные, не совсем стандартные отношения. Ой, ну, дотронулся до ноги? Это так страшно, реально? Высосано из пальца. Ничего больше не смогли снять, потому что ничего и не было. Пьяные мужики некоторые и при своих бабах забываются. Идиотизм все, но это не катастрофа. Причем про эту лохматую я знаю, что она плакала, узнав, что у Олега свадьба. Я все знаю, так как у нас нет таких прям секретов. Девушка просто подсуетилась и думала, что сейчас она провернет свою тупую аферу. Рита, там, где вы учились, я преподавала! Идите лучше занимайтесь своим делом, ковыряйтесь в гнилых ртах, у вас, наверное, это лучше получается, чем разбивать отношения. И да, я же писала, Олег любит ухоженных женщин, а не неряшливых. 16-го у нас свадьба! — написала Терешина в Инстаграме.
После скандала Олег поспешил оправдаться перед будущей женой, подчеркнув, что у него был мальчишник и ничего лишнего в отношении других женщин он себе не позволял. Напомним, предложение руки и сердца Олег сделал Тане в день ее рождения. Терешина не могла скрыть эмоций и поделилась радостью с широкой публикой.
Была очень удивлена, когда любимый встал на одно колено, — рассказывала невеста. — Я сразу сказала «да», потому что с самого первого дня нашего знакомства Олег покорил меня своей уверенностью! Торжество отпразднуем 16 сентября. Распишемся во Дворце бракосочетания № 2 в ТРК VEGAS Крокус Сити, а после отправимся в ресторан неподалеку. Гостей ожидается много, обязательно приглашу Юлю Ковальчук и Лешу Чумакова, Вику Лопыреву. Надеюсь, все останутся довольны!