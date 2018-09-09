42-летняя Елена Захарова поражает фигурой после рождения дочки

9 сентября 2018, 11:46
9 месяцев назад российская актриса Елена Захарова во второй раз стала мамой. Но 42-летняя артистка очень быстро вернулась в форму. Уже через несколько недель после родов все удивлялись ее стройной фигуре, а с наступлением лета Елена лишь доказала это, показав фото в купальнике.
К тому же актриса играет в спектакле «Мата Хари», где выступает в восточном наряде, который подчеркнул идеальный живот молодой мамы.
К слову, после трагедии с первой дочкой (в 2011 году 8-месячная дочь актрисы умерла от инфекции), Захарова крайне оберегает вторую дочь. Елена так и не поделилась, как назвала девочку и тем более не выкладывает с ней фото. Так же не известен отец ребенка.