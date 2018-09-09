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  • 42-летняя Елена Захарова поражает фигурой после рождения дочки

42-летняя Елена Захарова поражает фигурой после рождения дочки

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Elena Zakharova

ФОТО: Shemetov Maxim / ITAR-TASS

9 месяцев назад российская актриса Елена Захарова во второй раз стала мамой. Но 42-летняя артистка очень быстро вернулась в форму. Уже через несколько недель после родов все удивлялись ее стройной фигуре, а с наступлением лета Елена лишь доказала это, показав фото в купальнике.

К тому же актриса играет в спектакле «Мата Хари», где выступает в восточном наряде, который подчеркнул идеальный живот молодой мамы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, после трагедии с первой дочкой (в 2011 году 8-месячная дочь актрисы умерла от инфекции), Захарова крайне оберегает вторую дочь. Елена так и не поделилась, как назвала девочку и тем более не выкладывает с ней фото. Так же не известен отец ребенка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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