Декольте до пупа: 31-летняя модель вышла в свет в провокационном наряде
9 сентября 2018, 10:44
Молодая мать, модель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли была замечена на улицах Нью-Йорка в сопровождении охраны.
Особое внимание привлек наряд Рози - белоснежное платье с глубоким декольте выгодно подчеркивало точеную фигуру женщины и сразу стало поводом для обсуждения в социальных сетях.
Напомним, что на недавней церемонии вручения премии «Человек года», Рози также привлекла к себе повышенное внимание.
отличие от Кейт Бекинсейл, удивившей нас своим пляжным образом, невеста Джейсона Стэтхэма сделала ставку на секс — надела платье в стиле БДСМ.
Стилист топ-модели подобрала ей винтажный наряд Atelier Versace начала девяностых. Именно его 26 лет назад представляла на подиуме Наоми Кэмпбелл.