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  • Декольте до пупа: 31-летняя модель вышла в свет в провокационном наряде

Декольте до пупа: 31-летняя модель вышла в свет в провокационном наряде

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MANHATTAN, NY - SEPTEMBER 07, 2018: Rosie Huntington-Whiteley seen on the streets of Manhattan on September 07, 2018 in New York (Photo By Josiah KamauBuzzFoto.com) Buzz Foto LLC httpwww.buzzfoto.com 1112 Montana Ave suite 80 Santa Monica CA 90403 1 310 980 8822 1 310 691 3888 Local Caption *** Rosie Huntington-Whiteley

ФОТО: / Josiah Kamau/BuzzFoto.com

Молодая мать, модель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли была замечена на улицах Нью-Йорка в сопровождении охраны. 

ФОТО: / Josiah Kamau/BuzzFoto.com

Особое внимание привлек наряд Рози - белоснежное платье с глубоким декольте выгодно подчеркивало точеную фигуру женщины и сразу стало поводом для обсуждения в социальных сетях. 

ФОТО: / Josiah Kamau/BuzzFoto.com

Напомним, что на недавней церемонии вручения премии «Человек года», Рози также привлекла к себе повышенное внимание.

 отличие от Кейт Бекинсейл, удивившей нас своим пляжным образом, невеста Джейсона Стэтхэма сделала ставку на секс — надела платье в стиле БДСМ.

Стилист топ-модели подобрала ей винтажный наряд Atelier Versace начала девяностых. Именно его 26 лет назад представляла на подиуме Наоми Кэмпбелл. 

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

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