Декольте до пупа: 31-летняя модель вышла в свет в провокационном наряде

ФОТО: / Josiah Kamau/BuzzFoto.com

Особое внимание привлек наряд Рози - белоснежное платье с глубоким декольте выгодно подчеркивало точеную фигуру женщины и сразу стало поводом для обсуждения в социальных сетях.

ФОТО: / Josiah Kamau/BuzzFoto.com

Напомним, что на недавней церемонии вручения премии «Человек года», Рози также привлекла к себе повышенное внимание.

отличие от Кейт Бекинсейл, удивившей нас своим пляжным образом, невеста Джейсона Стэтхэма сделала ставку на секс — надела платье в стиле БДСМ.

Стилист топ-модели подобрала ей винтажный наряд Atelier Versace начала девяностых. Именно его 26 лет назад представляла на подиуме Наоми Кэмпбелл.