Ученые: дневная сонливость – симптом опасной болезни

- Такие факторы как диета, физические нагрузки и познавательная активность признаны важными составляющими для профилактики болезни Альцгеймера. Вероятно, сюда же можно добавить и хороший сон, - говорит доцент кафедры психического здоровья в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Блумберга Адам Спира.

Сообщается, что работа с тысячами добровольцев велась с 1958 года. В частности, люди в разные годы проходили тестирование, медицинские обследования и так далее.