Настя Кудри показала руку после ампутации пальцев

Стало известно, что пару месяцев назад певица Настя Кудри попала в серьёзную аварию во время отдыха в Ницце. Оказалось, что артистка ехала по серпантину, когда навстречу выехала машина. Испугавшись, Настя вывернула руль и съехала с дороги, передает Лайф.
"Она ехала по серпантину, навстречу ей неожиданно выехала машина. Настя испугалась и вывернула руль вправо. В итоге машина Кудри полетела вниз по скале и пролетела порядка 18 метров. Настя очнулась, уже будучи в больнице. К счастью, всё обошлось, но врачам пришлось ампутировать ей два пальца на правой руке", — рассказал "Стархиту" пиар-агент певицы Константин Филиппов.
И если на протяжении некоторого времени певица предпочитала молчать о случившемся, то теперь она намерена рассказать о своей беде во всеуслышание и поддержать тех, кто столкнулся с подобной ситуацией. Этому происшествию Настя, по словам Филиппова, посвятила песню, которую исполнит сегодня перед премьерным показом картины "Временные трудности" в Московском доме кино.
Авария произошла с Настей накануне её концерта. Певице пришлось отложить репетиции и посвятить время восстановлению. Кудри тяжело переживала случившееся, но, к счастью, ей не понадобилась помощь психолога.