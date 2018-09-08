Настя Кудри показала руку после ампутации пальцев

"Она ехала по серпантину, навстречу ей неожиданно выехала машина. Настя испугалась и вывернула руль вправо. В итоге машина Кудри полетела вниз по скале и пролетела порядка 18 метров. Настя очнулась, уже будучи в больнице. К счастью, всё обошлось, но врачам пришлось ампутировать ей два пальца на правой руке", — рассказал "Стархиту" пиар-агент певицы Константин Филиппов.

И если на протяжении некоторого времени певица предпочитала молчать о случившемся, то теперь она намерена рассказать о своей беде во всеуслышание и поддержать тех, кто столкнулся с подобной ситуацией. Этому происшествию Настя, по словам Филиппова, посвятила песню, которую исполнит сегодня перед премьерным показом картины "Временные трудности" в Московском доме кино.