20-летняя дочь Умы Турман дает фору звездной матери. Смотри, какая красавица!

Ума Турман — американская актриса, всемирную известность которой принесли съемки у Квентина Тарантино. Фильм «Криминальное чтиво» стал классикой и принес актрисе номинации на премии «Оскар», «Золотой Глобус» и BAFTA.
Прошло много времени, и теперь о ее дочери, Майе Турман-Хоук, говорят с не меньшим восторгом, чем о самой Уме Турман когда-то. Впервые СМИ заинтересовались ею в конце 2017 года в связи с выходом на BBC сериала «Маленькие женщины» с ее участием. Новая киноадаптация романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт получилась достаточно интересной. А для Майи стала достаточно серьезным стартом, а не какой-то мыльной оперой.
Затем девушка снялась в третьем сезоне популярного в Америке сериала «Очень странные дела», премьера которого намечена на конец года. Netflix уже вовсю дает анонсы этого ожидаемого события.
Премьера еще не состоялась, а на девушку уже положил своей режиссерский глаз сам Квентин Тарантино. Видимо, передалась Майе от матери мощная энергетика и шарм, которые так необходимы актрисе. Ожидается появление девушки в новой картине мэтра «Однажды в Голливуде».
Начиная с 13 лет, Майя изредка появлялась на светских вечерах то с матерью, то с отцом, Итаном Хоуком, который тоже сделал вклад в развитие творческого мировоззрения дочери.
По большей части родители не вовлекали меня в светскую жизнь, что мне очень помогло. Правда в том, что я редко появлялась на публике, но, когда это происходило, они были очень деликатны, позволяя мне получить собственный опыт. Один из первых советов, который я от них получила, и, наверное, один из лучших — “не волнуйся слишком обо всём этом и улыбайся, если это сделает тебя счастливой”», — рассказала Майя в одном из интервью
Детство Майи проходило вдали от Голливуда. Она училась в Нью-Йорке, а летние каникулы часто проводила на семейной ферме в Вудстоке. Но мир искусства ее нашел и там. До 20 лет девушка успела стать лицом коллекции All Saints S/S’17, дебютировать на показе Tom Ford F/W’18 в Нью-Йорке в нарядах дизайнера Зака Позена, посотрудничать с модными брендами All Saints и Calvin Klein.
Несмотря на всё это, Майя осталась оригинальной, непосредственной, неиспорченной славой личностью, которая ценит свой труд, имеет по каждому поводу свою точку зрения и выбирает только серьезные роли, способные развивать актерский талант и приносить пользу. Нам остается только ожидать новых премьер с ее участием.