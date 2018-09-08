20-летняя дочь Умы Турман дает фору звездной матери. Смотри, какая красавица!

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Прошло много времени, и теперь о ее дочери, Майе Турман-Хоук, говорят с не меньшим восторгом, чем о самой Уме Турман когда-то. Впервые СМИ заинтересовались ею в конце 2017 года в связи с выходом на BBC сериала «Маленькие женщины» с ее участием. Новая киноадаптация романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт получилась достаточно интересной. А для Майи стала достаточно серьезным стартом, а не какой-то мыльной оперой.

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Затем девушка снялась в третьем сезоне популярного в Америке сериала «Очень странные дела», премьера которого намечена на конец года. Netflix уже вовсю дает анонсы этого ожидаемого события.

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Премьера еще не состоялась, а на девушку уже положил своей режиссерский глаз сам Квентин Тарантино. Видимо, передалась Майе от матери мощная энергетика и шарм, которые так необходимы актрисе. Ожидается появление девушки в новой картине мэтра «Однажды в Голливуде».

Начиная с 13 лет, Майя изредка появлялась на светских вечерах то с матерью, то с отцом, Итаном Хоуком, который тоже сделал вклад в развитие творческого мировоззрения дочери.

По большей части родители не вовлекали меня в светскую жизнь, что мне очень помогло. Правда в том, что я редко появлялась на публике, но, когда это происходило, они были очень деликатны, позволяя мне получить собственный опыт. Один из первых советов, который я от них получила, и, наверное, один из лучших — “не волнуйся слишком обо всём этом и улыбайся, если это сделает тебя счастливой”», — рассказала Майя в одном из интервью

Детство Майи проходило вдали от Голливуда. Она училась в Нью-Йорке, а летние каникулы часто проводила на семейной ферме в Вудстоке. Но мир искусства ее нашел и там. До 20 лет девушка успела стать лицом коллекции All Saints S/S’17, дебютировать на показе Tom Ford F/W’18 в Нью-Йорке в нарядах дизайнера Зака Позена, посотрудничать с модными брендами All Saints и Calvin Klein.

ФОТО: Vida Press