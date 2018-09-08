Фото и видео: Ники Минаж и Cardi B устроили драку на модном шоу

TMZ сообщили, что во время церемонии «Harper's Bazaar's» Карди Би подошла к столу Ники Минаж и начала выяснять отношения. Охрана Ники расценила поведение Карди как агрессивное, в результате один из охранников ударил локтем Карди в лоб, пишет Сплетник.
После этого Карди разозлилась, сняла туфлю и бросила в сторону Минаж, но промахнулась. После этого охрана вывела ее из здания.
Как утверждают очевидцы, Ники не отвечала на нападки. По их словам, "она даже не шелохнулась".
После этого Карди написала в Инстаграм пост (маты я постаралась заменить на более приличные выражения):
«Я хлебнула столько д*рьма от тебя. Я закрывала глаза на то, что ты диссишь меня и врешь обо мне. Я позволяла тебе обворовывать меня и подрывать мой заработок. Ты ставила ультиматум другим артистам, которые хотели работать со мной. Я закрыла глаза на многое д*рьмо. Дважды я говорила тебе об этом лично и ты приняла к сведению. В этот раз ты посмела упомянуть имя моей дочери и лайкать комменты относительно того, как я справляюсь с ролью матери. Ты окончательно офигела. Я достаточно много работала, поэтому мой успех не должен никого волновать. Такие как ты дофига несут пурги в своих текстах, а на деле боятся как последние с*ки. Вся эта фигня просто дешевая развлекуха».
Ники случившееся пока никак не прокомментировала.