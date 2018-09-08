Фото и видео: Ники Минаж и Cardi B устроили драку на модном шоу

«Я хлебнула столько д*рьма от тебя. Я закрывала глаза на то, что ты диссишь меня и врешь обо мне. Я позволяла тебе обворовывать меня и подрывать мой заработок. Ты ставила ультиматум другим артистам, которые хотели работать со мной. Я закрыла глаза на многое д*рьмо. Дважды я говорила тебе об этом лично и ты приняла к сведению. В этот раз ты посмела упомянуть имя моей дочери и лайкать комменты относительно того, как я справляюсь с ролью матери. Ты окончательно офигела. Я достаточно много работала, поэтому мой успех не должен никого волновать. Такие как ты дофига несут пурги в своих текстах, а на деле боятся как последние с*ки. Вся эта фигня просто дешевая развлекуха».