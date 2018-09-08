Сб, 8.09.2018
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  • Там русский дух, там Русью пахнет: в Маарду проходит ярмарка «Осенняя карусель»

Там русский дух, там Русью пахнет: в Маарду проходит ярмарка «Осенняя карусель» ГАЛЕРЕЯ!

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В эти выходные, 8 и 9 сентября в парке Келламяе в Маарду проходит масштабная ярмарка-фестиваль «Осенняя карусель», на которую съезжаются жители со всей Эстонии.

Число участников ярмарки растет из года в год, и в этом году на ярмарку приедет около 700 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы, России и Украины. Концертная программа фестиваля-ярмарки предложит вниманию горожан и гостей выступления коллективов и исполнителей из Таллинна и из-за рубежа!

Уже сегодня вечером с концертом выступит группа "Вирус", а после гостей ярмарки ожидает грандиозный салют.

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