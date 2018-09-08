Там русский дух, там Русью пахнет: в Маарду проходит ярмарка «Осенняя карусель»

Число участников ярмарки растет из года в год, и в этом году на ярмарку приедет около 700 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы, России и Украины. Концертная программа фестиваля-ярмарки предложит вниманию горожан и гостей выступления коллективов и исполнителей из Таллинна и из-за рубежа!