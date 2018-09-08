Там русский дух, там Русью пахнет: в Маарду проходит ярмарка «Осенняя карусель» ГАЛЕРЕЯ!
8 сентября 2018, 14:35
В эти выходные, 8 и 9 сентября в парке Келламяе в Маарду проходит масштабная ярмарка-фестиваль «Осенняя карусель», на которую съезжаются жители со всей Эстонии.
Число участников ярмарки растет из года в год, и в этом году на ярмарку приедет около 700 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы, России и Украины. Концертная программа фестиваля-ярмарки предложит вниманию горожан и гостей выступления коллективов и исполнителей из Таллинна и из-за рубежа!
Уже сегодня вечером с концертом выступит группа "Вирус", а после гостей ярмарки ожидает грандиозный салют.
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