Сб, 8.09.2018
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  • Еще никогда не была такой прекрасной! Наряд Леди Гаги в Венеции ошеломил весь мир

Еще никогда не была такой прекрасной! Наряд Леди Гаги в Венеции ошеломил весь мир ГАЛЕРЕЯ!

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Леди Гага восхитила гостей Венецианского фестиваля своим нежным и очень эффектным нарядом.

ФОТО: Alec Michael / Globe Photos/Sipa USA

Последние пару недель в Сети то и дело обсуждали откровенные фото Леди Гаги, которые появились на ее странице в Instagram. На снимках певица позировала обнаженной в дерзких позах и, кажется, ничуть не стеснялась. Подобные кадры удивили далеко не всех, ведь поклонники поп-дивы привыкли к ее эпатажному стилю и любят ее именно за смелость и неординарность. 

ФОТО: Kirsty Wigglesworth / AP

Однако далеко не всегда Гага предпочитает шокировать публику. Порой ей хочется быть женственной, нежной и вызывать на лицах людей улыбку, а не удивление. Именно так случилось на Венецианском фестивале. Певица вместе со своим партнером по фильму "Звезда родилась" Брэдли Купером появилась на красной дорожке в нежно-розовом платье из перьев.

ФОТО: Alec Michael / Globe Photos/Sipa USA

И даже несмотря на то, что размер наряда был довольно внушительный, она выглядела очень изысканно и элегантно. 

На кинофестивале Леди Гага представляет сегодня дебютный с точки зрения режиссуры фильм Брэдли Купера «Звезда родилась». Певица играет молодую и подающую надежды девушку Элли.

ФОТО: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures

По сценарию герой Купера, кантри-музыкант Джексон Мэйни, переживающий упадок популярности, встречает талантливую певицу и моментально влюбляется.

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