«Мясо не видим годами». В России в бутылке из под водки нашли послание из 1980 года

Потомкам они рассказали о себе: о небольшой зарплате в 180-200 рублей (примерно соответствует современной зарплате плотников в России), о том, что в мире неспокойно.

— С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу... В общем, жить не очень легко, — написали плотники.

ФОТО: VK/Челябинск online

В конце своего послания они попросили нашедших записку всем её показать, что и сделала автор поста. Фото опубликовало сообщество во "ВКонтакте" "Челябинск online".