«Мясо не видим годами». В России в бутылке из под водки нашли послание из 1980 года

Во время ремонта в родильном доме областной челябинской больницы № 3 рабочие обнаружили в дверном косяке бутылку из-под водки с запиской. Авторы письма утверждают, что обращаются к потомкам из 1980 года, и жалуются на тяжелые условия жизни, пишет Лайф.
Потомкам они рассказали о себе: о небольшой зарплате в 180-200 рублей (примерно соответствует современной зарплате плотников в России), о том, что в мире неспокойно.
— С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу... В общем, жить не очень легко, — написали плотники.
В конце своего послания они попросили нашедших записку всем её показать, что и сделала автор поста. Фото опубликовало сообщество во "ВКонтакте" "Челябинск online".
Многие сочли находку фальсификацией, однако акушерка родильного дома Наталья Цветкова подтвердила местным СМИ, что извлекли бутылку при ней.