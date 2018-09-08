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  • «Мясо не видим годами». В России в бутылке из под водки нашли послание из 1980 года

«Мясо не видим годами». В России в бутылке из под водки нашли послание из 1980 года

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ФОТО: VK/Челябинск online

Во время ремонта в родильном доме областной челябинской больницы № 3 рабочие обнаружили в дверном косяке бутылку из-под водки с запиской. Авторы письма утверждают, что обращаются к потомкам из 1980 года, и жалуются на тяжелые условия жизни, пишет Лайф.

Потомкам они рассказали о себе: о небольшой зарплате в 180-200 рублей (примерно соответствует современной зарплате плотников в России), о том, что в мире неспокойно.

— С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу... В общем, жить не очень легко, — написали плотники.

ФОТО: VK/Челябинск online

В конце своего послания они попросили нашедших записку всем её показать, что и сделала автор поста. Фото опубликовало сообщество во "ВКонтакте" "Челябинск online".

Многие сочли находку фальсификацией, однако акушерка родильного дома Наталья Цветкова подтвердила местным СМИ, что извлекли бутылку при ней.

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