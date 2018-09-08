Ему было всего 26 лет... В США умер музыкант Мак Миллер

Мак Миллер много лет боролся с наркотической зависимостью, о которой стало известно после его расставания с певицей Арианой Гранде. При этом еще в 2012 году он заявил, что «предпочел бы быть банальным белым репером, чем наркоманом, который не может выбраться из дома. Вы не войдете в историю, если помрете от передоза. Вы просто умрете».