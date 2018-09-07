Преобразившаяся дочь Пескова вызвала восторг

Лиза поделилась снимком, сделанным в Москве. Девушка прилетела в столицу, чтобы проводить младших братьев на школьную линейку. На торжественное и важное для детей мероприятие пришел и отец семейства.

Девушка сопроводила пост описанием своих школьных лет. Оказывается, у нее они вызывают не очень приятные ассоциации. "Провожаем братьев по школам. Учитывая то, что с 1-го по 11-й класс я училась в интернатах, школьные годы запомнились мне многим. До 10 класса училась я всегда хорошо и проблемы у меня были только с поведением! В Москве много времени уделялось репетициям к праздникам", – написала Лиза Пескова. При этом она вспомнила случай, показывающий, что в школе у девочки было не все гладко в отношениях со сверстниками.

"Один парень во главе всего 3-го класса встал напротив меня и сказал: "Лиза, неужели ты не видишь, что весь класс против тебя?!" Я ответила, что я тогда тоже против всего класса, убежала и разрыдалась. И только один мальчик был на моей стороне… Ребятам хочу пожелать успехов, веселого и продуктивного учебного года", – поделилась девушка.