ТОП-3: из каких знаков Зодиака получаются худшие девушки для отношений

Оказывается, не все девушки подходят для серьезных романов. Есть три знака зодиака, из которых получаются худшие девушки для отношений.

Но, стоит отметить, что это совершенно не значит, что девушки, родившиеся под этим знаком, никогда не станут счастливы и успешны в романтических отношениях. Просто у них ярко выраженные определенные черты личностей, которые мешают им поддерживать здоровые отношения, полные любви.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Девушка-Овен будет очень контролирующей и непреклонной в каждом даже незначительном аспекте отношений. Не то чтобы она не уважала тебя, как личность. Просто она так устроена. Овны планируют абсолютно все. И даже всякие мелочи в отношениях все должны быть на своих местах.

Поначалу, из-за своей уверенности в себе, они очень располагают к себе. Но позже эта уверенность проявляется, как гиперконтроль и властность, с которой не так-то просто поладить. И потом, девушка-Овен не будет отвечать взаимностью тому, чья личность не такая сильная и выдающаяся, как ее собственная.

Но они не хотят в отношениях вести борьбу за власть, о чем всегда следует помнить.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Есть у Дев одна черта, которая делает их очень непривлекательными для других людей – вне зависимости от того, в романтических отношениях, или нет – это ее критичная и осуждающая натура. У них очень высокие стандарты, и они перфекционисты.

Она будет ожидать от тебя большего, чем то, на что ты способен. И она будет только за, если ты будешь чувствовать себя плохо из-за того, что ты не смог ей соответствовать. Она верит, что имеет право устанавливать планку очень высоко, и ей не важно, как сильно ты будешь стараться, чтобы до нее достать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Из всех знаков зодиака Скорпионши, наверное, самые интересные и оригинальные. Они обычно совсем не ужасные люди. У них просто масса отличных качеств. Они умны, восприимчивы, организованы и просто удивительно ответственны. Но у них действительно проблемы с тем, чтобы брать на себя обязательства и придерживаться их.

У них свой особый подход к вещам и им не нравится, когда им приходится подстраиваться под чьи-то желания. Чтобы добиться от женщины-Скорпиона серьезных отношений со всеми вытекающими, нужно быть чрезвычайно терпеливым и посвящать себя ей. И все равно высок шанс, что ты останешься разочарованным.