Номер москвича попал в рекламу Сбербанка. Теперь незнакомцы переводят ему деньги...

Сотрудник Mail.Ru Group Игнат Голдман рассказал в "Фейсбуке", как пострадал от использования его личных данных в рекламе Сбербанка. Голдман пожаловался, что ему шлют деньги, звонят и угрожают неизвестные.

По словам специалиста, 1 сентября он заметил, что ему на карту "Тинькофф банка" начали поступать переводы от неизвестных лиц. Позже мужчина увидел, что его номер фигурирует в рекламе Сбербанка о переводах между кредитной организацией и "Тинькофф банком". Как отметил Голдман, с начала месяца ему уже успели перевести около пяти тысяч рублей, пока он не заблокировал эту возможность.

Кроме того, неизвестные лица стали звонить на номер Голдмана и писать сообщения. Мужчина пообещал подать иск на Сбербанк за использование его личных данных в рекламе. По словам пострадавшего, некоторое время он сотрудничал со Сбербанком и в старых макетах для приложения оказался его номер телефона. Москвич считает, что невнимательные дизайнеры не обратили на это внимание и выпустили макеты в рекламу.