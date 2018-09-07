Как и где развлечь себя в Таллинне и за его пределами с 7 по 9 сентября

Остров Сааремаа, 3-9 сентября

Попробуйте деликатесы островной кухни и местные продукты! В субботу захватите корзинку для пикника и присоединитесь к общему пиршеству в центре Курессааре. Также вас ждут различные выставки, семинары, средневековый банкет, ярмарки, концерты и лучшие рестораны острова.

Джазклуб Philly Joe's, 20:00

Финский композитор, певец, музыкант и видео-художник Linear John посетит таллинскую джаз-сцену. Его стиль - это комбинация гаражного джаза, панка, электронной музыки и заводных поп-мелодий, которую без сомнения оценят любители современного джаза.

В эти выходные, 8-9 сентября, в Маарду состоится масштабная ярмарка-фестиваль "Осенняя карусель".

Число участников ярмарки растет из года в год, и в этом году на ярмарку приедет около 700 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы, России и Украины. На сцене выступит группа VIRUS, а фестиваль завершится фейерверком.

8 сентября

Музыкальные Дни Арво Пярта в Раквере 2018

Раквере, 8-11 сентября

Почетный гражданин Раквере, выпускник Раквереской музыкальной школы Арво Пярт празднует свой день рождения 11 сентября. В честь этого события в Раквере проводятся Дни Арво Пярта: концерты, лекции и прогулки по памятным местам.

Отепяэ, 9:55-15:45

На первом фестивале лисичек в Отепя вы сможете попробовать блюда из лисичек, посетить ярмарку грибов и осенних продуктов, мастер-классы, выставку лисичек, конкурс на самую красивую лисичку в Эстонии и соревнование по сбору грибов.

9 сентября

Концертная серия «Дворцовая музыка»: открытие сезона 2018/2019

Кадриоргский дворец, 18:00