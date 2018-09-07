Пт, 7.09.2018
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  • Галерея: 14 ошеломительных работ с престижного конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018

Галерея: 14 ошеломительных работ с престижного конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018

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Улыбающиеся животные. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Saeed Al Jafar / Caters News / Caters News Agency / Scanpix

Конкурсу Wildlife Photographer of the Year исполнилось 54 года. В этом году же отобраны лучшие работы мастеров, фотографирующих дикую природу. В финал вышли только 14 работ из предварительно отобранных 100. Они будут ждать решения жюри до 16 октября, пишет Ofigenno.com.

Пока потенциальные победители нервничают в ожидании, мы можем полюбоваться результатами их трудов. Подводная жизнь, необузданные и грациозны животные, свободолюбивые птицы и буйство красок дикой фауны — всё это можно увидеть на снимках.

Вот такие яркие фотографии были сделаны в прошлые годы: 

ФОТО: SellYourPhoto.Net / Caters News Agency

ФОТО: Mogens Trolle / Caters News / Caters News Agency

Ошеломительную галерею смотрите на сайте Ofigenno.com.

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