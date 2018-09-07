Галерея: 14 ошеломительных работ с престижного конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
7 сентября 2018, 17:28
Конкурсу Wildlife Photographer of the Year исполнилось 54 года. В этом году же отобраны лучшие работы мастеров, фотографирующих дикую природу. В финал вышли только 14 работ из предварительно отобранных 100. Они будут ждать решения жюри до 16 октября, пишет Ofigenno.com.
Пока потенциальные победители нервничают в ожидании, мы можем полюбоваться результатами их трудов. Подводная жизнь, необузданные и грациозны животные, свободолюбивые птицы и буйство красок дикой фауны — всё это можно увидеть на снимках.
Вот такие яркие фотографии были сделаны в прошлые годы:
Ошеломительную галерею смотрите на сайте Ofigenno.com.