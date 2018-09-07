Галерея: 14 ошеломительных работ с престижного конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018

Конкурсу Wildlife Photographer of the Year исполнилось 54 года. В этом году же отобраны лучшие работы мастеров, фотографирующих дикую природу. В финал вышли только 14 работ из предварительно отобранных 100. Они будут ждать решения жюри до 16 октября, пишет Ofigenno.com.