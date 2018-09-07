Клиент не захотел расплачиваться. Жрицу любви выбросили из окна в Москве

В Москве проститутку выбросили из окна четвертого этажа. Как сообщается на сайте столичного главка СК России, тело девушки с характерными для падения с высоты травмами было обнаружено 2 сентября рядом с жилым домом на Ленинградском шоссе.

В процессе расследования был задержан мужчина 1989 года рождения, который в ходе допроса в полном объеме признал свою вину. Задержанный объяснил, что после встречи с девушкой решил не расплачиваться с ней и вытолкнул с балкона четвертого этажа.

Мужчине предъявлено обвинение, сегодня следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.