«Позор отца!» Дочь Майкла Джексона раскритиковали за неудачный наряд на «Неделе моды»
7 сентября 2018, 16:30
Дочь покойного поп-короля опозорилась на модном мероприятии.
На этот раз 20-летней Пэрис Джексон досталось за безвкусный наряд, в котором она появилась на модном показе Тома Форда в Нью-Йорке.
Фанаты высмеяли провинциaльный образ девушки, ее татуировки и платье без бретелек, которое определенно не соответствовало мероприятию.
«Не позорь отца!», - заявил каждый второй интернет-пользователь, которому довелось увидеть эти фотографии Пэрис. Многие поклонники убеждены, что у нее напрочь отсутствуют чувство меры и понимание, что стильно, а что нет. Так что этот модный конфуз в жизни Пэрис явно не последний.