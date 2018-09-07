«Позор отца!» Дочь Майкла Джексона раскритиковали за неудачный наряд на «Неделе моды»

На этот раз 20-летней Пэрис Джексон досталось за безвкусный наряд, в котором она появилась на модном показе Тома Форда в Нью-Йорке.

«Не позорь отца!», - заявил каждый второй интернет-пользователь, которому довелось увидеть эти фотографии Пэрис. Многие поклонники убеждены, что у нее напрочь отсутствуют чувство меры и понимание, что стильно, а что нет. Так что этот модный конфуз в жизни Пэрис явно не последний.