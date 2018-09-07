Сб, 8.09.2018
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  • «Позор отца!» Дочь Майкла Джексона раскритиковали за неудачный наряд на «Неделе моды»

«Позор отца!» Дочь Майкла Джексона раскритиковали за неудачный наряд на «Неделе моды»

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​Дочь покойного поп-короля опозорилась на модном мероприятии. 

На этот раз 20-летней Пэрис Джексон досталось за безвкусный наряд, в котором она  появилась на модном показе Тома Форда в Нью-Йорке. 

Фанаты высмеяли провинциaльный образ девушки, ее татуировки и  платье без бретелек, которое определенно не соответствовало мероприятию. 

«Не позорь отца!», - заявил каждый второй интернет-пользователь, которому довелось увидеть эти фотографии Пэрис. Многие поклонники убеждены, что у нее напрочь отсутствуют чувство меры и понимание, что стильно, а что нет. Так что этот модный конфуз в жизни Пэрис явно не последний.

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