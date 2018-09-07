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Астрологи назвали знаки Зодиака, обладающие колдовскими способностями

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Гороскоп.

ФОТО: SCANPIX

Астрологи перечислили знаки Зодиака, которые, по их мнению, обладают особенной колдовской силой, и могут воздействовать на окружающих, пишет Neformat.co.ua.

Специалисты утверждают, что магическими способностями способны в наибольшей степени обладать три зодикакальных знака: это Водолеи, Раки и Скорпионы.

Водолеи – знаки, увлекающиеся эзотерикой, и всегда принимающие сторону добрых сил. Этот знак никогда не станет использовать свои способности для манипуляций человеческим сознанием, они  никогда не завидуют. Кроме того, Водолеи предпочитают работать в команде, чувствуют окружающий мир и своими советами стараются наставить человека на истинный путь.

Раки наделены мощным защитным полем, негативные силы не могут повлиять на них. При  помощи своей врожденной силы Раки способны защищать родных и близких им людей. Свои знания этот знак часто черпает из снов, может предвидеть события, даже на большом расстоянии.

Скорпионы обладают даром ясновидения, и одновременно могут манипулировать людьми. Причем, они даже любят это делать, поэтому этот знак может даже ужасать своими поступками. Причем, они видят людей насквозь, поэтому мастерски могут использовать их уязвимые места в своих целях.

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