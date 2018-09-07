Космический... блондин! Витас за последние 18 лет изменился до неузнаваемости

Виталий Грачев, который больше известен, как певец Витас, решил триумфально вернуться на сцену. Для этого он полностью сменил имидж, став платиновым блондином. При взгляде на обновленного певца так и хочется закричать: «Его и мать родная не узнает!» - пишет Eg.ru.

Вот таким Витас впервые появился на экранах телевизорах, исполнив свой главный хит - «Опера №2». Ему тогда было всего 21 год.

Изначально Витас задумывался как проект, который будет, мягко говоря, шокировать зрителя. Помните, в одном из клипов певцу даже специально приклеили жабры?

Долгое время оригинальный аксессуар был фишкой певца. Витас даже прятал шею под водолазки и шарфы, дабы «никто не догадался».

«Опера №2» обеспечила Витасу славу на следующие 3 года. До 2003 года сингл собирал премии и награды, а исполнитель придерживался образа мутанта. Но вскоре амплуа приелось, и певцу пришлось вскрыть карты. Он открыл шею и подтвердил, что является обычным человеком. Хе-хе.

После этого никакого ажиотажа вокруг Витаса не было. Его необычно высокий тембр голоса уже не воспринимался, как сверхспособность.

Артист мог пропасть на несколько лет, а потом вновь появиться на концерте. При этом образ имел самый приличный - никакой мутации.

Витас ФОТО: Scanpix ФОТО: Filippov Alexei / ITAR-TASS

С 2006 по 2014 годы Витас активно записывал песни, выпускал альбомы и снимал клипы, но своего зрителя не находил...

Выступления он старался делать более зрелищными с помощью необычных костюмов и спецэффектов.

Стоит отдать Витасу должное: его костюмы всегда притягивали внимание. Когда он выходил на сцену, то зрители становились свидетелями настоящего маскарада.

Сейчас с трудом можно вспомнить песни, которые певец исполнял на сцене, зато его яркие образы навсегда отпечатались в памяти...

В 2013 году слава Витаса прогремела с удвоенной силой. Но причина крылась не в творческих успехах. Певец вступил на скользкую дорожку и начал делать первые шаги по криминальной лестнице: сбил велосипедиста, превратился в авто-хама и избил полицейского...

Витас ФОТО: Scanpix ФОТО: Andrey Stenin / RIA Novosti

В последний раз на сцене он засветился в 2014 году и... пропал. Новые песни не попадали в хит-парады, клипы не крутили музыкальные каналы.

Но спустя четыре года, певец задумал триумфальное возвращение. Он завел аккаунт в Instagram, превратился в платинового блондина и выпустил космический клип на новую песню...