Десять признаков отвратительного руководителя, которые можно выявить в ходе собеседования

Как правило, первые признаки проблемы можно отметить уже на собеседовании. Представляем вашему вниманию 10 признаков отвратительного руководителя. Будьте внимательны, и вам, возможно, удастся избежать печального опыта, пишет Hr-portal.ru.

Неуважительное отношение: "Не стоит закрывать глаза на непрофессиональное поведение - например, отсутствие ответов на электронные письма или опоздание без объяснения причин", - советует Анна Маравелас, президент TheraRising.com и автор книги "Как устранить конфликты и снизить уровень стресса на рабочем месте". - "Все эти мелочи свидетельствуют о природе управления вашего потенциального руководителя".

Зрительные сигналы: "Если начальник пристально осматривает вас с головы до ног при рукопожатии, он подсознательно намекает, что вы в чем-то ему уступаете", - объясняет Занна Хакетт, автор книги "Древняя мудрость об установлении контактов". - "Подобное поведение - это невербальный аналог уничижительного комментария. Вряд ли вы сможете развиваться и процветать, работая в подобной атмосфере".

Защитный язык жестов: "Неуверенный в себе руководитель видит угрозу в талантливых сотрудниках и использует власть для того, чтобы испортить им жизнь", - говорит Памела Ленехан, президент Ridge Hill Consulting и автор книги "Секреты, о которых руководитель никогда не расскажет". Если сидящий перед вами человек без конца меняет положение тела, избегает зрительного контакта или роется в бумагах во время разговора, это плохой знак.

Негативная психологическая установка: "Если собеседник демонстрирует отсутствие энтузиазма или интереса к работе, будьте внимательны", - предупреждает Донна Флагг, глава отдела кадров консалтинговой фирмы The Krysalis Group. Не исключено, что у него был плохой день. Не исключено, что он сам не так хорош, как кажется на первый взгляд. "Изучите показатели текучести кадров для конкретного руководителя и компании в целом", - рекомендует Флагг.

Излишняя нервозность: "Не стоит игнорировать крайности", - предупреждает сотрудник, пожелавший остаться неизвестным. - "Мой начальник без конца ел изюм и сахар, запивая огромными чашками черного кофе, и всегда повторял слова по три раза - "Привет-привет-привет", "Хорошо-хорошо-хорошо" или "Когда же, когда же, когда же?" Это напряжение передавалось всем без исключения".

Недоверие: По словам Грегга Стокера, автора книги "Как избежать корпоративной петли", плохой руководитель "открыто демонстрирует недоверие к другим людям, особенно членам своей команды, которую он должен вести за собой". Спросите о том, в чем состоит проблема компании, и каковы ее причины. "Если в ответ вы услышите бесконечные обвинения в адрес сотрудников, скорее всего, ваш собеседник просто не доверяет окружающим", - заключает Стокер.

Страх как основной мотиватор: "Попросите потенциального руководителя описать его подчиненных. Поинтересуйтесь, насколько эффективно они работают сообща, достигают ли поставленных целей", - советует Стокер. Если ответ звучит неуважительно, это повод насторожиться. Руководитель, который не уважает своих подчиненных, подрывает их мотивацию, и оттого вынужден прибегать к нестандартным методам - например, угрозам или публичному унижению.

Выбор слов: "Лучший способ вовремя распознать опасность - слушать, что вам говорят", - сообщает Хакетт. - "От выбора слов зависит ход и общая атмосфера диалога. Если собеседник начинает каждое предложение с негативного послания, а затем пытается разбавить их нейтральными фразами, значит, он видит жизнь в черном цвете и использует тот же подход в работе".

Излишнее дружелюбие: "Это может прозвучать странно, но меня должно было насторожить ее чрезмерная любезность", - вспоминает своего начальника один секретарь. - "Я была похожа на ребенка, которого втягивают в неприятности, заманивая конфетой. Кто из детей не хочет конфету? А кто из взрослых не хочет работать с вежливым и приятным руководителем? Это была ловушка, которой можно было бы избежать, вовремя прислушавшись к своим ощущениям".