Десять признаков отвратительного руководителя, которые можно выявить в ходе собеседования

Все мы не раз слышали истории о работе под началом плохих руководителей. Некоторым даже приходилось испытывать это на себе.
Как правило, первые признаки проблемы можно отметить уже на собеседовании. Представляем вашему вниманию 10 признаков отвратительного руководителя. Будьте внимательны, и вам, возможно, удастся избежать печального опыта, пишет Hr-portal.ru.
Неуважительное отношение: "Не стоит закрывать глаза на непрофессиональное поведение - например, отсутствие ответов на электронные письма или опоздание без объяснения причин", - советует Анна Маравелас, президент TheraRising.com и автор книги "Как устранить конфликты и снизить уровень стресса на рабочем месте". - "Все эти мелочи свидетельствуют о природе управления вашего потенциального руководителя".
Зрительные сигналы: "Если начальник пристально осматривает вас с головы до ног при рукопожатии, он подсознательно намекает, что вы в чем-то ему уступаете", - объясняет Занна Хакетт, автор книги "Древняя мудрость об установлении контактов". - "Подобное поведение - это невербальный аналог уничижительного комментария. Вряд ли вы сможете развиваться и процветать, работая в подобной атмосфере".
Защитный язык жестов: "Неуверенный в себе руководитель видит угрозу в талантливых сотрудниках и использует власть для того, чтобы испортить им жизнь", - говорит Памела Ленехан, президент Ridge Hill Consulting и автор книги "Секреты, о которых руководитель никогда не расскажет". Если сидящий перед вами человек без конца меняет положение тела, избегает зрительного контакта или роется в бумагах во время разговора, это плохой знак.
Негативная психологическая установка: "Если собеседник демонстрирует отсутствие энтузиазма или интереса к работе, будьте внимательны", - предупреждает Донна Флагг, глава отдела кадров консалтинговой фирмы The Krysalis Group. Не исключено, что у него был плохой день. Не исключено, что он сам не так хорош, как кажется на первый взгляд. "Изучите показатели текучести кадров для конкретного руководителя и компании в целом", - рекомендует Флагг.
Излишняя нервозность: "Не стоит игнорировать крайности", - предупреждает сотрудник, пожелавший остаться неизвестным. - "Мой начальник без конца ел изюм и сахар, запивая огромными чашками черного кофе, и всегда повторял слова по три раза - "Привет-привет-привет", "Хорошо-хорошо-хорошо" или "Когда же, когда же, когда же?" Это напряжение передавалось всем без исключения".
Недоверие: По словам Грегга Стокера, автора книги "Как избежать корпоративной петли", плохой руководитель "открыто демонстрирует недоверие к другим людям, особенно членам своей команды, которую он должен вести за собой". Спросите о том, в чем состоит проблема компании, и каковы ее причины. "Если в ответ вы услышите бесконечные обвинения в адрес сотрудников, скорее всего, ваш собеседник просто не доверяет окружающим", - заключает Стокер.
Страх как основной мотиватор: "Попросите потенциального руководителя описать его подчиненных. Поинтересуйтесь, насколько эффективно они работают сообща, достигают ли поставленных целей", - советует Стокер. Если ответ звучит неуважительно, это повод насторожиться. Руководитель, который не уважает своих подчиненных, подрывает их мотивацию, и оттого вынужден прибегать к нестандартным методам - например, угрозам или публичному унижению.
Выбор слов: "Лучший способ вовремя распознать опасность - слушать, что вам говорят", - сообщает Хакетт. - "От выбора слов зависит ход и общая атмосфера диалога. Если собеседник начинает каждое предложение с негативного послания, а затем пытается разбавить их нейтральными фразами, значит, он видит жизнь в черном цвете и использует тот же подход в работе".
Излишнее дружелюбие: "Это может прозвучать странно, но меня должно было насторожить ее чрезмерная любезность", - вспоминает своего начальника один секретарь. - "Я была похожа на ребенка, которого втягивают в неприятности, заманивая конфетой. Кто из детей не хочет конфету? А кто из взрослых не хочет работать с вежливым и приятным руководителем? Это была ловушка, которой можно было бы избежать, вовремя прислушавшись к своим ощущениям".
Эгоцентризм: "Если руководитель ставит свои идеи превыше ваших, постоянно перебивает вас или указывает на ошибки, которые таковыми не являются, вряд ли вы сможете плодотворно сотрудничать", - отмечает один сотрудник службы технической поддержки.