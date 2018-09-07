20-летняя студентка едва не лишилась пальца из-за привычки грызть ногти

20-летняя девушка призналась, что начала грызть ногти в моменты, когда чувствовала тревогу, поскольку часто подвергалась нападкам в школе.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Когда ее палец начал буквально чернеть, она пришла в ужас, но решила скрывать это от семьи и друзей. Так продолжалось четыре года.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Когда она все же решилась пойти ко врачу, оказалось, что у нее акрально-лентигинозная меланома. Она пошла в больницу скорее по эстетическим соображениям, так как не хотела жить с черным пальцем. Хирург удалил темный нарост и на всякий случай отправил образец здоровой плоти на биопсию. В результате этого девушка узнала о своем диагнозе.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Уиторн училась на втором курсе психологического факультета в институте, но была вынуждена взять перерыв на год, поскольку не может писать. Она перенесла уже четыре операции.