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20-летняя студентка едва не лишилась пальца из-за привычки грызть ногти

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MERCURY PRESS. 06/09/18. Pictured: Courtney Whithorn, 20, after amputation surgery. A university student has had to have her thumb amputated after developing a rare form of skin cancer caused by biting her nails. Courtney Whithorn, now 20, developed the nervous habit after being bullied at school - and bit her thumb nail clean off in 2014. Despite freaking out when her thumb started to turn black, the embarrassed teen kept it hidden from friends and family for four years. But the psychology student had caused such major trauma to her nail bed that it developed into a rare cancer - acral lentiginous subungual melanoma. Since her shock diagnosis in July, Courtney has had to have four surgeries. SEE MERCURY COPY

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Cтудентка Кортни Уиторн лишилась пальца из-за того, что имела привычку покусывать ногти. Об этом сообщает Лента со ссылкой на The Mirror.

20-летняя девушка призналась, что начала грызть ногти в моменты, когда чувствовала тревогу, поскольку часто подвергалась нападкам в школе.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Когда ее палец начал буквально чернеть, она пришла в ужас, но решила скрывать это от семьи и друзей. Так продолжалось четыре года.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Когда она все же решилась пойти ко врачу, оказалось, что у нее акрально-лентигинозная меланома. Она пошла в больницу скорее по эстетическим соображениям, так как не хотела жить с черным пальцем. Хирург удалил темный нарост и на всякий случай отправил образец здоровой плоти на биопсию. В результате этого девушка узнала о своем диагнозе.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Уиторн училась на втором курсе психологического факультета в институте, но была вынуждена взять перерыв на год, поскольку не может писать. Она перенесла уже четыре операции.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

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