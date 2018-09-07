«Конечно, у меня был групповой секс»: Том Форд рассказал об интимной жизни, эротических фантазиях и своем идеальном мужчине

«Спросите меня о соблазне, и я сразу подумаю о чем-то искусственном, четко просчитанном»: для Тома соблазн – это часть работы и гарантия того, что его идеи будут продаваться. «Конечно, я всегда пытался быть провокационным, особенно в рекламе. Вся ее суть в том, чтобы заставить человека остановиться, когда он листает журнал, – настолько цепляющей должна быть картинка». Но провокации Форда не были пустым хайпом. Когда он выбрал фото полностью обнаженного мужчины для рекламы аромата М7, в его видении это было символом борьбы за сексуальное равенство: «По-моему, в нашей культуре принято привлекать внимание с помощью голых женщин, но как только речь заходит об обнаженном мужчине, все в шоке. Это ведь сексизм. Когда я выбрил букву «G» на лобке девушки, это тоже было заявлением. В то время все только и говорили о брендинге, и мне стало интересно, насколько далеко здесь можно зайти. Да, провокаций было много, но я думаю, что все они несли смысл».

Форд всегда умел тонко чувствовать малейшие изменения тенденций, поэтому он с легкостью расстался с волной порно-шика, которую сам же и запустил: «Порно-шик остался в 1995-м. Я стал старше. Мир изменился, чувственность стала интереснее сексуальности. Меня никогда не пугал секс, по-моему, в телах людей нет ничего вульгарного. Секс и любовь – самые прекрасные вещи в жизни. Но если люди будут видеть во мне отца порно-шика, я не возражаю».

Том Форд ФОТО: Scanpix ФОТО: TIZIANA FABI / AFP

Имя Тома Форда стало легендарным в том числе из-за его способности приковывать внимание публики, но чем можно заслужить интерес самого дизайнера? Оказывается, все просто: «Нет никого более сексуального, чем люди, которые смотрят тебе прямо в глаза во время разговора. Те, кто по-настоящему умеют слушать. Это редкое качество, перед которым мне трудно устоять». При этом Том не считает, что голливудские актеры сексуальнее простых смертных: «Они привыкли работать на камеру, их обольщение слишком искусственно». Но все-таки Том тоже человек, и героями его первых сексуальных фантазий были звезды телевидения – и мужчины, и женщины.

В детстве Форд еще понятия не имел, почему его цепляли люди разного пола, все встало на свои места гораздо позже: «Не уверен, что я бисексуал, но и не стопроцентный гей. Скажем так: я гей на 65 процентов, на оставшиеся 35 – натурал». Том уже много лет верен одному мужчине – 70-летнему Ричарду Бакли. В 1989 году у Ричарда был обнаружен рак, который удалось победить, не без поддержки Форда.