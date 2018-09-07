«Конечно, у меня был групповой секс»: Том Форд рассказал об интимной жизни, эротических фантазиях и своем идеальном мужчине

Том Форд – эксцентрик, режиссер, легенда модного мира и гений эпатажа, который не изменяет своему фирменному стилю даже во время обыденных бесед с журналистами и с нескрываемым удовольствием посвящает нас в тайны своей личной жизни. В большом интервью для Vogue дизайнер рассказал о групповом сексе, героях своих эротических фантазий и лучшем месте для занятий любовью, пишет Super.ru.
«Спросите меня о соблазне, и я сразу подумаю о чем-то искусственном, четко просчитанном»: для Тома соблазн – это часть работы и гарантия того, что его идеи будут продаваться. «Конечно, я всегда пытался быть провокационным, особенно в рекламе. Вся ее суть в том, чтобы заставить человека остановиться, когда он листает журнал, – настолько цепляющей должна быть картинка». Но провокации Форда не были пустым хайпом. Когда он выбрал фото полностью обнаженного мужчины для рекламы аромата М7, в его видении это было символом борьбы за сексуальное равенство: «По-моему, в нашей культуре принято привлекать внимание с помощью голых женщин, но как только речь заходит об обнаженном мужчине, все в шоке. Это ведь сексизм. Когда я выбрил букву «G» на лобке девушки, это тоже было заявлением. В то время все только и говорили о брендинге, и мне стало интересно, насколько далеко здесь можно зайти. Да, провокаций было много, но я думаю, что все они несли смысл».
Форд всегда умел тонко чувствовать малейшие изменения тенденций, поэтому он с легкостью расстался с волной порно-шика, которую сам же и запустил: «Порно-шик остался в 1995-м. Я стал старше. Мир изменился, чувственность стала интереснее сексуальности. Меня никогда не пугал секс, по-моему, в телах людей нет ничего вульгарного. Секс и любовь – самые прекрасные вещи в жизни. Но если люди будут видеть во мне отца порно-шика, я не возражаю».
Имя Тома Форда стало легендарным в том числе из-за его способности приковывать внимание публики, но чем можно заслужить интерес самого дизайнера? Оказывается, все просто: «Нет никого более сексуального, чем люди, которые смотрят тебе прямо в глаза во время разговора. Те, кто по-настоящему умеют слушать. Это редкое качество, перед которым мне трудно устоять». При этом Том не считает, что голливудские актеры сексуальнее простых смертных: «Они привыкли работать на камеру, их обольщение слишком искусственно». Но все-таки Том тоже человек, и героями его первых сексуальных фантазий были звезды телевидения – и мужчины, и женщины.
В детстве Форд еще понятия не имел, почему его цепляли люди разного пола, все встало на свои места гораздо позже: «Не уверен, что я бисексуал, но и не стопроцентный гей. Скажем так: я гей на 65 процентов, на оставшиеся 35 – натурал». Том уже много лет верен одному мужчине – 70-летнему Ричарду Бакли. В 1989 году у Ричарда был обнаружен рак, который удалось победить, не без поддержки Форда.
«Когда я был младше, меня привлекали только взрослые мужчины. С ровесниками было скучно. Мне хотелось новых впечатлений, новых знаний. Теперь, конечно, я не отличаюсь от других мужчин моего возраста – меня больше привлекают молодые ребята, и не только в плане секса. Они видят мир ярче, их энергия заразительна», – признается 57-летний Форд. Но его супругу, похоже, не о чем волноваться – создатель самых соблазнительных ароматов до сих пор считает, что шея Ричарда пахнет сексуальнее любых парфюмов.
Наверное, поэтому групповой секс не так уж манит искушенного дизайнера, а идеальным местом для любовных утех он считает собственную кровать: «Конечно, у меня были групповушки. Но я не фанат, потому что люблю сосредоточиться на чем-то одном. Когда вокруг толпа, это становится сложно, слишком много всего наваливается со всех сторон. К тому же, всегда есть кто-то, кто нравится тебе сильнее, с кем тебе просто захочется уединиться. Но это было бы невежливо, мне не позволит воспитание. То же самое с ужином – я предпочитаю столик для двоих, а не шумную компанию». К сексу без любви Том тоже относится с неприязнью. Обязательное условие для интима – партнер должен ему нравиться как личность: «Это не по мне. Я никогда не снимал случайных людей на улице и не занимался сексом с незнакомцами. Сначала я стараюсь узнать человека – когда был помладше, хватало пары часов душевной беседы в баре». Но если кого-то и пришлось бы пригласить на ужин, Форд без колебаний бы выбрал Барака и Мишель Обаму – по его мнению, эта пара обладает бешеной харизмой.
В отличие от группового секса, от хорошего порно Форд не откажется – оказывается, он большой любитель фильмов для взрослых: «Мне нравится, что можно найти что угодно под настроение. Иногда я в разъездах, мучаюсь от бессонницы в полном одиночестве, так что я включаю порно, передергиваю и вырубаюсь».
И если у кого-то остались сомнения в том, что головокружительная карьера Тома не подарила легендарному дизайнеру звездную болезнь, он готов всех успокоить: «На себя я смотрю точно так же, как, скажем, на жакет, пальто или фотографию – объективно. Я стараюсь понять, как мне стать лучше. Или думаю, что вечером стоило лечь пораньше, чтобы не было таких кругов под глазами, да и сбросить несколько килограммов тоже не помешало бы. Может, вас это удивит, но я никогда не смотрю на свое отражение с мыслью, что я безупречен».