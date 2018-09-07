Пт, 7.09.2018
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Названа настоящая причина гибели солистки группы The Cranberries Это не самоубийство!

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The Cranberries, Dolores O'Riordan

ФОТО: AFP / Scanpix

15 января этого года на 47-м году жизни неожиданно скончалась вокалистка рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Поначалу полиция называла ее смерть «загадочной» и отказывалась оглашать истинную причину. На днях эту информацию все же рассекретили.

В середине января 2018-го Долорес О'Риордан обнаружили мертвой в номере одного из лучших отелей Лондона. Сотрудники полиции терялись в догадках, что же могло погубить солистку ирландской рок-группы The Cranberries.

Первое время ходили слухи, что артистка могла покончить с собой. Друзья знаменитости утверждали, что у нее были проблемы со здоровьем, к тому же незадолго до смерти она впала в депрессию. Тем более что в прошлом Долорес предпринимала попытки свести счеты с жизнью. 6 сентября наконец стало известно, что же погубило О'Риордан. Авторитетные источники подтвердили журналистам издания The Telegraph, что гибель артистки была несчастным случаем.

Судмедэксперт Ширли Рэдклифф сообщила, что смерть наступила в результате сильнейшей алкогольной интоксикации и утопления. Натали Смарт, работавшая на месте трагедии, заявила: «Я лично видела лежащую в ванне миссис О'Риордан — ее рот и нос были под водой». Сообщается, в гостиничном номере исполнительницы хита Zombie было найдено несколько пустых бутылок от алкогольной продукции.  

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