Названа настоящая причина гибели солистки группы The Cranberries

Первое время ходили слухи, что артистка могла покончить с собой. Друзья знаменитости утверждали, что у нее были проблемы со здоровьем, к тому же незадолго до смерти она впала в депрессию. Тем более что в прошлом Долорес предпринимала попытки свести счеты с жизнью. 6 сентября наконец стало известно, что же погубило О'Риордан. Авторитетные источники подтвердили журналистам издания The Telegraph, что гибель артистки была несчастным случаем.