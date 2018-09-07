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  • Это как понимать!? Скандальная Пэрис Хилтон вышла в люди в абсурдном наряде

Это как понимать!? Скандальная Пэрис Хилтон вышла в люди в абсурдном наряде

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ФОТО: Vida Press

Поклонники 37-летней  Пэрис Хилтон озадачены неожиданной новостью: она приняла решение отложить свою свадьбу больше, чем на полгода, а спустя всего несколько недель после заявления, появилась на улице в этом странном образе...

ФОТО: Vida Press

Поклонников такой фэшн-эксперимент неприятно удивил. «Это похоже на памперс», «Глупо и дешево», «Фигура хорошая, зачем себя так портить!?», - пишут пользователи Сети в комментариях в различных социальных сетях. Правда, судя по этим фото, Пэрис чужое мнение не волнует. 

ФОТО: Vida Press

Кстати, официальных объяснений по поводу причин внезапного изменения в планах на свадьбу от Хилтон пока не последовало, однако сплетники утверждают — Пэрис и ее жених, актер Криса Зилки, переживают серьезный кризис.

Такое объяснение выглядит логичным, ведь Хилтон еще с февраля вела с помощью своей мамы Кэтрин активную подготовку к церемонии, о чем она не раз рассказывала. Хилтон уже определилась со стилем, в котором хотела организовать празднование своего бракосочетания: Пэрис задумала устроить настоящее шоу с мотивами зимней сказки, чтобы напомнить всем о своей романтической помолвке на горнолыжном курорте. Она уже выбрала и примерный дизайн подвенечного платья, при создании которого  вдохновлялась нарядами Грейс Келли. 

Так что предположение о том, будто Хилтон отложила свадьбу из-за того, что не успевала закончить приготовления, выглядит совсем не убедительно.

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