Это как понимать!? Скандальная Пэрис Хилтон вышла в люди в абсурдном наряде

ФОТО: Vida Press

Поклонников такой фэшн-эксперимент неприятно удивил. «Это похоже на памперс», «Глупо и дешево», «Фигура хорошая, зачем себя так портить!?», - пишут пользователи Сети в комментариях в различных социальных сетях. Правда, судя по этим фото, Пэрис чужое мнение не волнует.

ФОТО: Vida Press

Кстати, официальных объяснений по поводу причин внезапного изменения в планах на свадьбу от Хилтон пока не последовало, однако сплетники утверждают — Пэрис и ее жених, актер Криса Зилки, переживают серьезный кризис.

Такое объяснение выглядит логичным, ведь Хилтон еще с февраля вела с помощью своей мамы Кэтрин активную подготовку к церемонии, о чем она не раз рассказывала. Хилтон уже определилась со стилем, в котором хотела организовать празднование своего бракосочетания: Пэрис задумала устроить настоящее шоу с мотивами зимней сказки, чтобы напомнить всем о своей романтической помолвке на горнолыжном курорте. Она уже выбрала и примерный дизайн подвенечного платья, при создании которого вдохновлялась нарядами Грейс Келли.