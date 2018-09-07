Шнурова сняли на видео с очередной возлюбленной

Напомним, что ранее на отношения с певцом намекала модель из Санкт-Петербурга Ксения Костровская. Она даже выложила в Сеть фотографию поцелуя с артистом. А до этого Шнурова подозревали в возобновлении отношений с актрисой Оксаной Акиньшиной.

Тогда Сергей Шнуров никак не прокомментировал фотографии, а Ксения вскоре убрала снимки из публичного доступа. И вот теперь певца сняли с другой девушкой, имя которой по-прежнему неизвестно.