Пт, 7.09.2018
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Шнурова сняли на видео с очередной возлюбленной

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Сергей Шнуров попал на видео во время прогулки с девушкой в центре Москвы. На кадрах, выложенных одной из пользовательниц Instagram, певец идет по Кузнецкому мосту в обнимку с прекрасной незнакомкой, пишет Лайф.

Напомним, что ранее на отношения с певцом намекала модель из Санкт-Петербурга Ксения Костровская. Она даже выложила в Сеть фотографию поцелуя с артистом. А до этого Шнурова подозревали в возобновлении отношений с актрисой Оксаной Акиньшиной.

Тогда Сергей Шнуров никак не прокомментировал фотографии, а Ксения вскоре убрала снимки из публичного доступа. И вот теперь певца сняли с другой девушкой, имя которой по-прежнему неизвестно.

Отметим, что ранее в СМИ появились фотографии Сергея с новой избранницей. На кадрах исполнитель прогуливался с девушкой неподалёку от Исаакиевского собора и ресторана своей бывшей жены Матильды.

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