Что произойдет, если каждый день съедать килограмм меда

Полезные свойства меда

Натуральный мед обладает целым рядом полезных свойств. Он благотворно воздействует на деятельность желудочно-кишечного тракта, а также является прекрасным антибактериальным и противовирусным средством.

Мед – это природное успокоительное и снотворное. Тем, кто страдает бессонницей медики советуют съедать на ночь чайную ложку меда.

Кроме того мед повышает иммунитет и тонус, придает сил. Недаром древние греки употребляли мед во время Олимпийских игр. Мед содержит железо и медь, а потому этот продукт зачастую используется при лечении анемии. К тому же мед способствует расщеплению жиров, поэтому при его регулярном употреблении можно сбросить лишние килограммы.

Суточная норма меда

Диетологи утверждают, что норма потребления меда для каждого человека сугубо индивидуальна. Зависит эта величина от образа жизни, характера трудовой деятельности, физических нагрузок, рациона питания, и, конечно, от наличия тех или иных заболеваний. Однако среднюю суточную дозу для здорового человека диетологи все-таки высчитали.

По данным медицинских исследований, для того, чтобы не причинить вред своему организму, взрослый человек может съедать в сутки около 100-150 граммов меда. Однако стоить учесть, что эта доза рассчитана только для тех, кто заменяет медом даже сахар. Если же от сахара вы отказаться не в силах, то суточная норма меда для вас составит всего 50 грамм.

А если съесть килограмм?

Понятно, что при многократном увеличении суточной нормы потребления меда, этот продукт, несмотря на свою натуральность, окажет на организм исключительно негативное влияние. В первую очередь удар придется на поджелудочную железу. Дело в том, что мед очень сладкий, а сахар в нашем организме перерабатывает именно этот орган. Если ежедневно съедать килограмм меда, то поджелудочная железа начнет работать в усиленном режиме. Это обстоятельство может стать причиной всевозможных заболеваний, связанных с нарушением деятельности железы.

Согласно медицинским данным, мед весьма полезен для зубов. Однако при злоупотреблении этот продукт оказывает обратный эффект. При длительном контакте с зубной эмалью мед ее разрушает. Поэтому тем, кто ест слишком много меда, грозит кариес.

По словам аллергологов, большинство людей имеют не врожденную, а приобретенную аллергию на мед, которая связана в основном с непомерным употреблением этого продукта. Болгарский апитерапевт Младенов утверждает, что любой здоровый человек, который никогда не страдал аллергическими реакциями, обязательно получит их, если будет употреблять более 5 грамм меда в сутки на 1 килограмм веса своего тела.