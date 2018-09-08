Сб, 8.09.2018
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Вот как уснуть всего за две минуты благодаря проверенному в боях методу армии США! Это работает!

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Сон. Фото иллюстративное.

ФОТО: PanterMedia/Scanpix

Раскрыт секретный военный метод борьбы с бессонницей - и нет, он не предполагает похода через пустыню с 30 килограммами оборудования на спине, пишет Lifter со ссылкой на Evening Standard.

Американские военные разработали этот спецметод для своих пилотов, чтобы те могли засыпать всего за 2 минуты!

Его описали еще в 1981 году в книге «Relax and Win: Championship Performance», в которой читателям были даны советы о том, как «улучшить спортивные результаты и уменьшить травмы, научившись расслабляться и снимать напряженность перед соревнованием». Описанный метод был разработан военными США с 96-процентным коэффициентом успеха после шести недель практики.

Суть заключалась в двух минутах подготовки разума и тела, после которых человек мирно засыпал. Теперь этот метод стал вирусным! Многие люди страдают от нарушения сна, поэтому эта техника - практически благословение с небес! Вот, что нужно делать.

  1. Расслабьте мышцы лица - включая ваш язык, челюсть и мышцы вокруг глаз.
  2. Опустите плечи так низко, как только сможете. Затем расслабьте плечо и предплечье правой руки, а потом сделайте то же самое с левой.
  3. Дышите размеренно и расслабьте грудь.
  4. Наконец, расслабьте ноги, от бедер до кончиков пальцев.
  5. После десяти секунд глубокой релаксации полностью очистите свой разум.
  6. Теперь, для расслабления ума, попробуйте представить одно из следующих изображений:
  • Вы лежите в каноэ посреди спокойного прозрачного озера, над вами голубое небо;
  • вы лежите на черном бархатном гамаке в темной комнате;
  • повторяйте «не думай, не думай, не думай» снова и снова десять секунд.

Американская армия утверждает, что это действительно работает – немного практики и у вас все получится. Суть в том, что универсальной «волшебной» формулы просто нет. Прислушайтесь к своему телу - и делайте то, что работает именно с ним!

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