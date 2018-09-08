Вот как уснуть всего за две минуты благодаря проверенному в боях методу армии США!

Раскрыт секретный военный метод борьбы с бессонницей - и нет, он не предполагает похода через пустыню с 30 килограммами оборудования на спине, пишет Lifter со ссылкой на Evening Standard.
Американские военные разработали этот спецметод для своих пилотов, чтобы те могли засыпать всего за 2 минуты!
Его описали еще в 1981 году в книге «Relax and Win: Championship Performance», в которой читателям были даны советы о том, как «улучшить спортивные результаты и уменьшить травмы, научившись расслабляться и снимать напряженность перед соревнованием». Описанный метод был разработан военными США с 96-процентным коэффициентом успеха после шести недель практики.
Суть заключалась в двух минутах подготовки разума и тела, после которых человек мирно засыпал. Теперь этот метод стал вирусным! Многие люди страдают от нарушения сна, поэтому эта техника - практически благословение с небес! Вот, что нужно делать.
- Расслабьте мышцы лица - включая ваш язык, челюсть и мышцы вокруг глаз.
- Опустите плечи так низко, как только сможете. Затем расслабьте плечо и предплечье правой руки, а потом сделайте то же самое с левой.
- Дышите размеренно и расслабьте грудь.
- Наконец, расслабьте ноги, от бедер до кончиков пальцев.
- После десяти секунд глубокой релаксации полностью очистите свой разум.
- Теперь, для расслабления ума, попробуйте представить одно из следующих изображений:
- Вы лежите в каноэ посреди спокойного прозрачного озера, над вами голубое небо;
- вы лежите на черном бархатном гамаке в темной комнате;
- повторяйте «не думай, не думай, не думай» снова и снова десять секунд.
Американская армия утверждает, что это действительно работает – немного практики и у вас все получится. Суть в том, что универсальной «волшебной» формулы просто нет. Прислушайтесь к своему телу - и делайте то, что работает именно с ним!